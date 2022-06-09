По словам представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, работа всех прибрежных комплексов в городе и области изменится из-за военного положения. Есть определенные ограничения, позволяющие усилить безопасность людей.

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Без вечеринок, концертов и других массовых мероприятий

По состоянию на 9 июня в Одессе и области действует комендантский час с 23:00 до 5:00. Именно поэтому заведениям нельзя работать в ночное время. Завершение работы должно произойти не позднее 20:00 – 22:00. Такие ограничения вводятся для того, чтобы туристы и работники заведений могли спокойно завершить работу и успеть заехать домой.

Во время военного положения полностью запретили проводить разные праздничные мероприятия , дискотеки, концерты, мастер-классы, банкеты и другие громкие мероприятия, где будет большое количество людей. Заведения имеют право оказывать услуги в сфере отдыха. К примеру, могут работать рестораны, бассейны, гостиницы и другие заведения, где предоставляют сопутствующие оздоровительные услуги.

В Одесской ОВ позволили продавать все виды алкоголя с 9:00 по 18:00. Соответствующий приказ распространяется на работу кафе и ресторанов. Запрещено продавать алкоголь только военным ВСУ, Нацгвардии, представителям других военных формирований и правоохранительных органов.

Руководители заведения обязаны обеспечить охрану, которая не позволит людям проникать на пляжи, которые сейчас заминированы.

Сергей Братчук подчеркнул – если увидите, что кто-то нарушает эти правила, то можно об этом написать в его чатботе t.me/bratchukadmin_bot или на странице в фейсбуке.

Напомним, в Одесской области сейчас усиленно ведут контрдиверсионную борьбу. Правоохранители, как отмечает Сергей Братчук, почти каждый день задерживают людей, которые могут быть причастны к диверсионной или антиукраинской деятельности. Они делают все для того, чтобы жители Одесской области чувствовали себя в безопасности.

Так, недавно в городе начали судить жителя так называемого Приднестровья, занимавшегося диверсионной деятельностью в январе этого года.

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