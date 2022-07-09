Без потерь вышел из окружения: Зеленский вручил Золотую звезду подполковнику Олегу Грудзевичу

Владимир Зеленский вручил Золотую звезду подполковнику Олегу Грудзевичу. Именно участвовал в боевых действиях в Мариуполе Донецкой области.

Соответствующую информацию президент Украины рассказал в ночь на 9 июля. Это произошло при возвращении Владимира Зеленского из поездки на Днепропетровщину.

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Зеленский вручил Золотую звезду защитнику Мариуполя

Вручил Золотую звезду Герою Украины подполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальона. Благодаря его личной храбрости подразделение без потерь вышло из окружения и в бою уничтожило российскую диверсионную группу,

– рассказал Зеленский.

Президент добавил, что Олег Грудевич очень сильный человек, ведь это чувствуется.

Что известно о работе Олега Грудевича

На сайте Офиса Президента рассказали, что Олег Грудевич – командир танкового батальона, подполковник.

Олег Грудевич участвовал в боевых действиях в городе Мариуполе Донецкой области.

Именно под его руководством подразделение успешно совершило прорыв с неподконтрольной территории .

. Более того, передвигаясь, украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника в районе населенного пункта Знаменовка Донецкой области.

После этого продолжили передвижение и без потерь. Впоследствии наши бойцы прибыли в расположение своего батальона. Наши военные шли в течение 10 суток .

. Сам Олег Грудзевич на службе продемонстрировал высокий уровень личной подготовки, способность вовремя и правильно анализировать сложившуюся обстановку, делать выводы и принимать правильные решения.

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