Трагический случай произошел 14 октября ориентировочно в 22 часа. В полиции сообщили, что в этот день отмечали день села.
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На Полтавщине алкоголем отравился 15-летний юноша
Диспетчер скорой сообщил в полицию, что несовершеннолетний отравился алкоголем. Известно, что к медикам позвонили из дома парня.
Ближайшими к адресу проживания юноши оказались участковый офицер полиции Максим Макаренко и помощник дежурного Дмитрий Колесник. Именно они и прибыли спасать парня.
На момент прибытия полицейских у юноши уже не прослушивались пульс и дыхание… После сердечно-легочной реанимации им удалось восстановить дыхание и сердцебиение у юноши,
– рассказали в полиции.
Впоследствии парня в сознании, однако в тяжелом состоянии, доставили в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей.
В полиции сообщили, что работники ювенальной превенции устанавливают обстоятельства отравления несовершеннолетнего. По результатам проверки будут приняты соответствующие правовые решения.
Коротко о последних печальных случаях отравления несовершеннолетних
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13 октября в Винниках возле Львова, отравились угарным газом дома 4 человек. Среди пострадавших – двое 8-летних детей.
- 3 октября в Сумах отравилась угарным газом целая семья. Из-за неисправной вытяжки людям стало плохо прямо в квартире. Все они попали в больницу. Среди 6 пострадавших 3 – дети.
- В детсаду Вольнянска Запорожской области в конце сентября массово отравились дети. В больницу госпитализировали четверых воспитанников. Еще 5 – лечат дома.