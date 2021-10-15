Трагічний випадок трапився 14 жовтня орієнтовно о 22 годині. У поліції повідомили, що у цей день місцеві відзначали день села.

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На Полтавщині алкоголем отруївся 15-річний юнак

Диспетчер швидкої повідомив у поліцію, що неповнолітній отруївся алкоголем. Відомо, що до медиків зателефонували з дому хлопця.

Найближчими до адреси проживання юнака виявилися дільничний офіцер поліції Максим Макаренко та помічник чергового Дмитро Колісник. Саме вони й прибули рятувати хлопця.

На момент прибуття поліцейських у юнака вже не прослуховувалися пульс та дихання. ...Після серцево-легеневої реанімації їм вдалося відновити дихання та серцебиття в юнака,

– розповіли у поліції.

Згодом хлопця при свідомості, проте у важкому стані, доправили до лікарні. Наразі він під наглядом лікарів.

У поліції повідомили, що працівники ювенальної превенції встановлюють обставини отруєння неповнолітнього. За результатами перевірки будуть ухвалять відповідні правові рішення.

Коротко про останні сумні випадки отруєння неповнолітніх