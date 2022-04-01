Без работы остались десятки тысяч россиян, – аналитик

Экономика России после нападения на Украину столкнулась с сокрушительными санкциями. Как следствие – россияне остаются без работы.

Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса. Он предположил, что после окончания войны и подписания соответствующих договоров между Россией и Украиной – вряд ли отменят санкции, в США в частности.

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"Они (США – 24 канал) настроены на ослабление России в долгосрочной перспективе. Это для них главная цель", – считает эксперт Украинского института будущего.

В то же время в Европе он не уверен. Илия Куса отметил, что видит в заявлениях европейских политиков желание быстро снять хотя бы часть санкций после подписания перемирия или мира.

Россияне не публикуют данные по безработице

Однако как бы ни случилось впоследствии, а сейчас россияне ощущают на себе последствия санкций Запада. Страдает большинство отраслей, если не все. По данным эксперта, без работы остались десятки тысяч жителей России.

У нас нет точных данных, потому что россияне стараются не публиковать такие цифры. Это точно десятки тысяч,

– сказал Куса.

Однако пока нет данных относительно того, кого уволили, а кого отправили в отпуск, отметил эксперт. Количество уволенных можно будет оценить в конце года.

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