Так что в подготовке экоцида участвовало гораздо больше персонажей. Об этом 24 Каналу сказал генеральный директор Укргидроэнерго Иван Сирота.

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Непонятно, на что рассчитывали

Скорее всего, в архивах у россиян оставалась станция еще со времен Советского Союза. Но консультанты и проектанты требовались. Слабые места должны были подсказать специалисты, потому что военные не знают этой тематики. Разлом станции зафиксирован в четырех местах.

Подрывы происходили под водой. Для того чтобы достичь такого результата, нужно и время, и достаточно взрывчатки заложить. Плюс водосливная плотина. Последствия все увидят, но там консультировали специалисты,

– заверил Сирота.

Заявления российских преступников о том, что они якобы "не рассчитали" – это сплошная ложь. Специалист считает, что на самом деле все было рассчитано. Оккупанты понимали, что им недолго оставалось держать эту станцию. Это был показательный спектакль.

Также они прекрасно понимали, что покидают Херсон без воды. Если они оставляют Херсон без воды, значит они не надеются оставить Херсон за собой,

– предположил генеральный директор Укргидроэнерго.

Россияне заявляли, что должны оккупировать нашу территорию, сделать сухопутный коридор. Они считали, что Украина совершает экологическую катастрофу для Крыма, поэтому им нужно разрушить построенную дамбу, чтобы вода шла на территорию полуострова.

"И здесь они подрывают Каховскую ГЭС, прекрасно понимая, что воды в Крым уже не будет вообще. На что тогда они рассчитывают? Какая у них логика?", – подытожил Иван Сирота.

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