Так, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая без света еще 7 тысяч абонентов Луганской области, ситуация с газоснабжением сложная, а Северодонецк в очередной раз без воды.

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В Луганской области без света, газа и воды тысячи жителей

Свет

По словам Гайдая, обесточения произошли в Горной общине, где снаряд попал в подстанцию. К сожалению, ремонту она не подлежит.

Также электричество отсутствует в 39 населенных пунктах – 26 полностью и 13 частично. В настоящее время в Луганской области без света остаются 98 384 потребителя .

Вода

Централизованная подача воды полностью отсутствует в следующих городах:

Рубежное

Попасная

Частично отсутствует или ограничен в населенных пунктах:

Лисичанск

Новодружеск

Привилегия

Кроме того, оккупанты повредили силовой кабель, который заживлял основной водозабор Северодонецка. Поэтому в городе тоже есть проблемы с централизованной подачей воды.

Газ

Голубым топливом снабжены только 6 городов и сел – 45 486 абонентов.

На прошлой неделе из-за активных боевых действий повреждения получили два магистральных газопровода, которые пока невозможно отремонтировать.