Так, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая без світла ще 7 тисяч абонентів Луганщини, ситуація з газопостачанням складна, а Сєвєродонецьк вкотре без води.
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На Луганщині без світла, газу та води тисячі жителів
Світло
За словами Гайдая, знеструмлення сталися в Гірській громаді, де снаряд поцілив у підстанцію. На жаль, ремонту вона не підлягає.
Також електрика відсутня у 39 населених пунктах – 26 повністю та 13 частково. Наразі на Луганщині без світла залишаються 98 384 споживачі.
Вода
Централізована подача води повністю відсутня у наступних містах Луганщини:
- Рубіжне
- Попасна
Частково відсутня або обмежена у населених пунктах:
- Лисичанськ
- Новодружеськ
- Привілля
Крім того, окупанти пошкодили силовий кабель, який заживлював основний водозабір Сєвєродонецьку. Тому в місті також є проблеми з централізованою подачею води.
Газ
Блакитним паливом забезпечені лише 6 міст і сіл – 45 486 абонентів.
На минулому тижні через активні бойові дії пошкоджень зазнали два магістральних газопроводи, які наразі неможливо відремонтувати.
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