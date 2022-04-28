Так, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая без світла ще 7 тисяч абонентів Луганщини, ситуація з газопостачанням складна, а Сєвєродонецьк вкотре без води.

Читайте також Є загиблі й постраждалі цивільні, зруйновані будинки: наслідки обстрілів Луганщини

На Луганщині без світла, газу та води тисячі жителів

Світло

За словами Гайдая, знеструмлення сталися в Гірській громаді, де снаряд поцілив у підстанцію. На жаль, ремонту вона не підлягає.

Також електрика відсутня у 39 населених пунктах – 26 повністю та 13 частково. Наразі на Луганщині без світла залишаються 98 384 споживачі.

Вода

Централізована подача води повністю відсутня у наступних містах Луганщини:

Рубіжне

Попасна

Частково відсутня або обмежена у населених пунктах:

Лисичанськ

Новодружеськ

Привілля

Крім того, окупанти пошкодили силовий кабель, який заживлював основний водозабір Сєвєродонецьку. Тому в місті також є проблеми з централізованою подачею води.

Газ

Блакитним паливом забезпечені лише 6 міст і сіл – 45 486 абонентів.

На минулому тижні через активні бойові дії пошкоджень зазнали два магістральних газопроводи, які наразі неможливо відремонтувати.