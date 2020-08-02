Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он также поблагодарил украинских военных за то, что те достойно продолжают традиции Воздушных сил.

Владимир Зеленский на своей фейсбук-странице сказал, что национальные Воздушные силы независимой Украины надежно защищают покой украинцев с 1992 года. По его словам, они продолжают славную историю украинской авиации.

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Как Зеленский поздравил военных с Днем Воздушных сил ВСУ

Он отметил, что самоотверженность украинских летчиков стала опорой ВСУ во время войны на Донбассе. Он отметил, что в детстве много украинцев мечтали стать летчиками.

Также Зеленский вспомнил легендарного украинского летчика Ивана Кожедуба – самого результативного истребителя в авиации во времена Второй мировой войны.

Вы продолжаете нас защищать, став для Украины ангелами-хранителями на небе. А значит здесь, на земле, мы не имеем права вас подвести. Предлагаю сегодня каждому взглянуть на небо и поблагодарить наших героев,

– призвал Зеленский.

Отметим, что НБУ выпустил ко Дню Воздушных сил ВСУ памятную монету номиналом в 10 гривен.

На аверсе монеты малый государственный герб Украины, надпись "Украина", год чеканки монеты, в центре – изображение эмблемы Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в которой – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты: на фоне зеркального абриса самолета – боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины и надпись "Воздушные силы Вооруженных сил Украины".



Ко Дню Воздушных сил ВСУ выпустили монету / Фото Минобороны

Интересно! Впервые Украинский воздушный флот был создан еще во времена УНР в 1917 году. Первым командующим был полковник-авиатор Виктор Павленко. По состоянию на 1918 год Воздушный флот УНР насчитывал 188 воздушных судов. Национальные Военно-воздушные силы восстановили в 1992 году – уже после того, как Украина обрела независимость.