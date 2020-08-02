"Без українського неба не буде миру і перемоги": вітання Зеленського з Днем Повітряних сил ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів і ветеранів з Днем Повітряних сил Збройних сил України. Він також подякував українським військовим за те, що ті гідно продовжують традиції Повітряних сил.
Володимир Зеленський на своїй фейсбук-сторінці написав, що національні Повітряні сили незалежної України надійно захищають спокій українців з 1992 року. За його словами, вони продовжують славну історію української авіації.
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Як Зеленський привітав військових з Днем Повітряних сил ЗСУ
Він наголосив, що самовідданість українських льотчиків стала опорою ЗСУ під час війни на Донбасі. Він зазначив, що в дитинстві багато українців мріяли стати льотчиками.
Також Зеленський згадав легендарного українського льотчика Івана Кожедуба –найрезультативнішого винищувача в авіації в часи Другої світової війни.
Ви продовжуєте нас захищати, ставши для України янголами-охоронцями на небі. А значить тут, на землі, ми не маємо права вас підвести. Пропоную сьогодні кожному поглянути на небо і подякувати нашим героям,
– закликав Зеленський.
Відзначимо, що НБУ випустив до Дня Повітряних сил ЗСУ пам'ятну монету номіналом в 10 гривень.
- На аверсі монети: малий державний герб України, напис "Україна", рік карбування монети, у центрі – зображення емблеми Повітряних сил Збройних сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
- На реверсі монети: на тлі дзеркального абрису літака – бойовий літак Повітряних сил Збройних сил України та напис "Повітряні сили Збройних сил України".
До Дня Повітряних сил ЗСУ випустили монету / Фото Міноборони