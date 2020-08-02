Згідно з указом президента, День Повітряних сил ЗСУ відзначають у першу неділю серпня. У 2020 році свято припадає на 2 серпня.

День Повітряних сил ЗСУ відзначають з 2007 року

У 2007 році президент України Віктор Ющенко видав указ, у якому визначив дату для Дня повітряних сил ЗСУ – першу неділю серпня. Про це інформує 24 канал.

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Раніше в Україні відзначали День Військ протиповітряної оборони у перший тиждень липня. Саме такі дати встановив у 1997 році ще президент Леонід Кучма.

Офіційно ПС ЗСУ існують з 2004 року

Повітряні сили ЗСУ офіційно існують з 2004 року. Утворився цей вид війська шляхом поєднання ВПС та Військ протиповітряної оборони.

Коротко про склад ПС ЗСУ

Авіація:

бомбардувальна;

винищувальна;

штурмова;

розвідувальна;

транспортна.

Війська:

зенітні ракетні;

радіотехнічні;

спецвійська: війська зв'язку, інженерні війська, частини радіоелектронної боротьби.

Також до структури Повітряних сил входять навчальні заклади та частини матеріально-технічного та медичного забезпечення.

Це цікаво! Вперше Український повітряний флот був створений ще за часів УНР у 1917 році. Першим командувачем був полковник-авіатор Віктор Павленко. Станом на 1918 рік Повітряний флот УНР налічував 188 повітряних суден.

Національні Військово-повітряні сили відновили у 1992 році – вже після того, як Україна здобула незалежність.

НБУ випустив до Дня Повітряних сил ЗСУ пам'ятну монету

Зазначимо, що до Дня Повітряних сил ЗСУ у 2020 році Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету "Повітряні сили ЗСУ". Номінал монети – 10 гривень.

На аверсі монети: малий державний герб України, напис "Україна", рік карбування монети, у центрі – зображення емблеми Повітряних сил Збройних сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

малий державний герб України, напис "Україна", рік карбування монети, у центрі – зображення емблеми Повітряних сил Збройних сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору НБУ. На реверсі монети: на тлі дзеркального абрису літака – бойовий літак Повітряних сил Збройних сил України та напис "Повітряні сили Збройних сил України".



До Дня ПС ЗСУ випустили монету / Фото пресслужби Міноборони