В Україні відзначають День Повітряних сил ЗСУ: історія свята
Згідно з указом президента, День Повітряних сил ЗСУ відзначають у першу неділю серпня. У 2020 році свято припадає на 2 серпня.
День Повітряних сил ЗСУ відзначають з 2007 року
У 2007 році президент України Віктор Ющенко видав указ, у якому визначив дату для Дня повітряних сил ЗСУ – першу неділю серпня. Про це інформує 24 канал.
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Раніше в Україні відзначали День Військ протиповітряної оборони у перший тиждень липня. Саме такі дати встановив у 1997 році ще президент Леонід Кучма.
Офіційно ПС ЗСУ існують з 2004 року
Повітряні сили ЗСУ офіційно існують з 2004 року. Утворився цей вид війська шляхом поєднання ВПС та Військ протиповітряної оборони.
Коротко про склад ПС ЗСУ
Авіація:
- бомбардувальна;
- винищувальна;
- штурмова;
- розвідувальна;
- транспортна.
Війська:
- зенітні ракетні;
- радіотехнічні;
- спецвійська: війська зв'язку, інженерні війська, частини радіоелектронної боротьби.
Також до структури Повітряних сил входять навчальні заклади та частини матеріально-технічного та медичного забезпечення.
НБУ випустив до Дня Повітряних сил ЗСУ пам'ятну монету
Зазначимо, що до Дня Повітряних сил ЗСУ у 2020 році Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету "Повітряні сили ЗСУ". Номінал монети – 10 гривень.
- На аверсі монети: малий державний герб України, напис "Україна", рік карбування монети, у центрі – зображення емблеми Повітряних сил Збройних сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
- На реверсі монети: на тлі дзеркального абрису літака – бойовий літак Повітряних сил Збройних сил України та напис "Повітряні сили Збройних сил України".