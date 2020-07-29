Незламні й непереможні: в Україні відзначають День Сил спецоперації ЗСУ
В Україні 29 липня відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. З цієї нагоди спецпризначенців привітали військове командування й державне керівництво.
Одним з перших привітав військовослужбовців Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що ССО по праву називають військовою елітою України.
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Вони професійно виконують найскладніші й найнебезпечніші бойові завдання. Воїни-спецпризначенці завжди дотримуються свого кредо – перевага якості над кількістю,
– наголосив глава держави.
Президент зазначив, що про подвиги бійців ССО не говорять відкрито, а їхні обличчя завжди залишаються за маскою. Попри це, у нікого не виникає й сумніву щодо їхньої професійності.
"У цей день також хочу згадати захисників-спецпризначенців, які полягли в боях за незалежність і суверенітет нашої держави. Вічна їм пам'ять", – написав Володимир Зеленський.
Крім того, з нагоди свята президент вручив спецпризначенцям державні нагороди. Всього нагороджено 21 бійця ССО. З них 3 отримали Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня:
- Бережний Віталій Олександрович – старший прапорщик;
- Дем'янчук В'ячеслав Миколайович – старший лейтенант;
- Можний Артем Олегович – майор.
Ще 3 бійців отримали Орден "За мужність" ІІ ступеня:
- Козуб Ярослав Віталійович – старшина;
- Сивак Олександр Михайлович – старший солдат;
- Топольнік Сергій Васильович – старшина.
Одразу 11 воїнів отримали Орден "За мужність" ІІІ ступеня:
- Бойко Сергій Сергійович – старший лейтенант;
- Глондар Сергій Вікторович – старшина;
- Гоцуляк Михайло Васильович – старший сержант;
- Грищун Ігор Володимирович – старший сержант;
- Коріньков Олександр Олександрович – молодший сержант;
- Мусій Віталій Миколайович – старший солдат;
- Оболонко Валерій Юрійович – старший солдат;
- Плотніков Богдан Володимирович – старший солдат;
- Скакун Ігор Анатолійович – старшина;
- Телуха Віталій Володимирович – молодший сержант;
- Тюхтій Віталій Михайлович – старшина.
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Ще 3 воїнів нагороджені медаллю "За військову службу Україні":
- Паламаренко Віктор Володимирович – головний корабельний старшина;
- Пархоменко Артем Анатолійович – капітана;
- Ткаченко Олександр Григорович – прапорщик.
Крім того, старшого сержанта Сергія Маєвського нагороджено медаллю "Захисника Вітчизни".
Також привітав військових і міністр оборони Андрій Таран. Він зауважив, що один з "наймолодших" родів військ в Україні вже має свою звитяжну й героїчну історію.
Вітчизняні Сили спецоперацій – унікальні, адже формувалися в умовах бойових дій на Сході України відповідно до стандартів найкращих армій світу, коли російський агресор нахабно вдерся на нашу землю,
– наголосив міністр.
Він зазначив, що саме завдяки спецпризначенцям агресор не раз отримував дошкульну відсіч, переконувався у високій професійній і моральній підготовленості українських воїнів.
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що хоробрість і вміння воїнів ССО зробили вагомий внесок в обороноздатність нашої держави.
"Дякую воїнам Сил спеціальних операцій за службу. Пишаємося нашими захисниками та схиляємо голови перед загиблими", – наголосив глава уряду.
Командувач ССО ЗСУ Ігор Луньов і зовсім заявив, що Сили спецоперацій відіграють вирішальну роль у забезпеченні обороноздатності України. Воїни ССО ж неодноразово демонстрували свою хоробрість на передовій у боротьбі з росіянами.
Щиро дякую вам за сумлінну ратну працю. Вірю, що ви й надалі будете берегти і примножувати славні бойові традиції попередніх поколінь захисників Вітчизни,
– заявив Ігор Луньов.
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Сили спецоперацій ЗСУ: коротко
- Вони були утворені вже після початку російсько-української війни – у 2016 році. Це спеціальний підрозділ Збройних сил. Багато в чому навіть таємний – відомості про особовий склад ССО становлять державну таємницю.
- До сфер діяльності бійців Сил спецоперацій входять спеціальна військова розвідка, антитерористичні операції, рейди в тил ворога, участь у бойових діях і навіть створення агентурних мереж і повалення режимів у тилу ворога.
- У 2019 році 140-ий центр ССО пройшов сертифікацію НАТО й має можливість залучатися в сили швидкого реагування. Це перший в історії Альянсу випадок, коли таку сертифікацію пройшов військовий підрозділ з країни, яка не є його членом.