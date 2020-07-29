В Україні 29 липня відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. З цієї нагоди спецпризначенців привітали військове командування й державне керівництво.

Одним з перших привітав військовослужбовців Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що ССО по праву називають військовою елітою України.

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Вони професійно виконують найскладніші й найнебезпечніші бойові завдання. Воїни-спецпризначенці завжди дотримуються свого кредо – перевага якості над кількістю,

– наголосив глава держави.

Президент зазначив, що про подвиги бійців ССО не говорять відкрито, а їхні обличчя завжди залишаються за маскою. Попри це, у нікого не виникає й сумніву щодо їхньої професійності.

"У цей день також хочу згадати захисників-спецпризначенців, які полягли в боях за незалежність і суверенітет нашої держави. Вічна їм пам'ять", – написав Володимир Зеленський.

Крім того, з нагоди свята президент вручив спецпризначенцям державні нагороди. Всього нагороджено 21 бійця ССО. З них 3 отримали Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня:

Бережний Віталій Олександрович – старший прапорщик;​

Дем'янчук В'ячеслав Миколайович – старший лейтенант​;

Можний Артем Олегович – майор.​

Ще 3 бійців отримали Орден "За мужність" ІІ ступеня:

Козуб Ярослав Віталійович – старшина;​

Сивак Олександр Михайлович – старший солдат;​

Топольнік Сергій Васильович – старшина.​

Одразу 11 воїнів отримали Орден "За мужність" ІІІ ступеня:

Бойко Сергій Сергійович – старший лейтенант;​​

Глондар Сергій Вікторович – старшина;​​

Гоцуляк Михайло Васильович – старший сержант;​​

Грищун Ігор Володимирович – старший сержант;​​

Коріньков Олександр Олександрович – молодший сержант;​​

Мусій Віталій Миколайович – старший солдат;​

Оболонко Валерій Юрійович – старший солдат;​​

Плотніков Богдан Володимирович – старший солдат​;​

Скакун Ігор Анатолійович – старшина;​

Телуха Віталій Володимирович – молодший сержант;​​

Тюхтій Віталій Михайлович – старшина.​

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Ще 3 воїнів нагороджені медаллю "За військову службу Україні":

Паламаренко Віктор Володимирович – головний корабельний старшина;​

Пархоменко Артем Анатолійович – капітана;​

Ткаченко Олександр Григорович – прапорщик.

​Крім того, старшого сержанта Сергія Маєвського нагороджено медаллю "Захисника Вітчизни".​

Також привітав військових і міністр оборони Андрій Таран. Він зауважив, що один з "наймолодших" родів військ в Україні вже має свою звитяжну й героїчну історію.

Вітчизняні Сили спецоперацій – унікальні, адже формувалися в умовах бойових дій на Сході України відповідно до стандартів найкращих армій світу, коли російський агресор нахабно вдерся на нашу землю,

– наголосив міністр.

​Він зазначив, що саме завдяки спецпризначенцям агресор не раз отримував дошкульну відсіч, переконувався у високій професійній і моральній підготовленості українських воїнів.​

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що хоробрість і вміння воїнів ССО зробили вагомий внесок в обороноздатність нашої держави.

"Дякую воїнам Сил спеціальних операцій за службу. Пишаємося нашими захисниками та схиляємо голови перед загиблими", – наголосив глава уряду.

Командувач ССО ЗСУ Ігор Луньов і зовсім заявив, що Сили спецоперацій відіграють вирішальну роль у забезпеченні обороноздатності України. Воїни ССО ж неодноразово демонстрували свою хоробрість на передовій у боротьбі з росіянами.

Щиро дякую вам за сумлінну ратну працю. Вірю, що ви й надалі будете берегти і примножувати славні бойові традиції попередніх поколінь захисників Вітчизни,

– заявив Ігор Луньов.

Воїни ССО в дії: дивіться відео

Сили спецоперацій ЗСУ: коротко