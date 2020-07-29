Несокрушимые и непобедимые: в Украине отмечают День Сил спецоперации ВСУ
В Украине 29 июля отмечают День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. По этому случаю спецназовцев поздравило военное командование и государственное руководство.
Одним из первых поздравил военнослужащих Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ССО по праву называют военной элитой Украины.
Интересно 20 кораблей и 2 000 военных: как завершились военные учения Sea Breeze – видео, фото
Они профессионально выполняют сложные и опасные боевые задания. Воины-спецназовцы всегда придерживаются своего кредо – преимущество качества над количеством,
– отметил глава государства.
Президент отметил, что о подвигах бойцов ССО не говорят открыто, а их лица всегда остаются за маской. Несмотря на это, ни у кого не возникает и сомнения относительно их профессиональности.
"В этот день также хочу упомянуть защитников-спецназовцев, погибших в боях за независимость и суверенитет нашего государства. Вечная им память", – написал Владимир Зеленский.
Кроме того, по случаю праздника президент вручил спецназовцам государственные награды. Всего награждено 21 бойца ССО. Из них 3 получили Орден Богдана Хмельницкого II степени:
- Бережной Виталий Александрович – старший прапорщик;
- Демьянчук Вячеслав Николаевич – старший лейтенант;
- Можный Артем Олегович – майор.
Еще 3 бойцов получили Орден "За мужество" II степени:
- Козуб Ярослав Витальевич – старшина;
- Сывак Александр Михайлович – старший солдат;
- Топольник Сергей Васильевич – старшина.
Сразу 11 воинов получили Орден "За мужество" III степени:
- Бойко Сергей Сергеевич – старший лейтенант;
- Глондар Сергей Викторович – старшина;
- Гоцуляк Михаил Васильевич – старший сержант;
- Грищун Игорь Владимирович – старший сержант;
- Кориньков Александр Александрович – младший сержант;
- Мусий Виталий Николаевич – старший солдат;
- Оболонко Валерий Юрьевич – старший солдат;
- Плотников Богдан Владимирович – старший солдат;
- Скакун Игорь Анатольевич – старшина;
- Телуха Виталий Владимирович – младший сержант;
- Тюхтий Виталий Михайлович – старшина.
К слову Переход на стандарты НАТО: как прошли мощные военные учения "Гвардия-2020": фото
Еще 3 воинов награждены медалью "За воинскую службу Украине":
- Паламаренко Виктор Владимирович – главный корабельный старшина;
- Пархоменко Артем Анатольевич – капитана;
- Ткаченко Александр Григорьевич – прапорщик.
Кроме того, старшего сержанта Сергея Маевского награждено медалью "Защитник Отечества".
Также поздравил военных и министр обороны Андрей Таран. Он отметил, что один из самых "молодых" родов войск в Украине уже имеет свою победоносную и героическую историю.
Отечественные Силы спецопераций – уникальные, ведь формировались в условиях боевых действий на Востоке Украины в соответствии со стандартами лучших армий мира, когда российский агрессор нагло ворвался на нашу землю,
– подчеркнул министр.
Он отметил, что именно благодаря спецназовцам агрессор не раз получал болезненный отпор, убеждался в высокой профессиональной и моральной подготовленности украинских воинов.
Стоит заметить В Украине прошло мощное обучение боевых водолазов: впечатляющие фото и видео
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что храбрость и умение воинов ССО сделали весомый вклад в обороноспособность нашего государства.
"Спасибо воинам Сил специальных операций за службу. Гордимся нашими защитниками и склоняем головы перед погибшими", – подчеркнул глава правительства.
Командующий УСН ВСУ Игорь Лунев и вовсе заявил, что Силы спецопераций играют решающую роль в обеспечении обороноспособности Украины. Воины ССО же неоднократно демонстрировали свою храбрость на передовой в борьбе с русскими.
Спасибо вам за добросовестный ратный труд. Верю, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные боевые традиции предыдущих поколений защитников Отечества,
– заявил Игорь Лунев.
Воины ССО в действии: смотрите видео
Силы спецопераций ВСУ: коротко
- Они были образованы уже после начала российско-украинской войны – в 2016 году. Это специальное подразделение Вооруженных сил. Во многом даже тайное – сведения о личном составе ССО составляют государственную тайну.
- К сферам деятельности бойцов Сил спецопераций входят специальная военная разведка, антитеррористические операции, рейды в тыл врага, участие в боевых действиях и даже создание агентурных сетей и свержение режимов в тылу врага.
- В 2019 году 140-й центр ССО прошел сертификацию НАТО и имеет возможность привлекаться в силы быстрого реагирования. Это первый в истории Альянса случай, когда такую сертификацию прошло военное подразделение из страны, которая не является его членом.