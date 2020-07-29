В Украине 29 июля отмечают День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. По этому случаю спецназовцев поздравило военное командование и государственное руководство.

Одним из первых поздравил военнослужащих Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ССО по праву называют военной элитой Украины.

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Они профессионально выполняют сложные и опасные боевые задания. Воины-спецназовцы всегда придерживаются своего кредо – преимущество качества над количеством,

– отметил глава государства.

Президент отметил, что о подвигах бойцов ССО не говорят открыто, а их лица всегда остаются за маской. Несмотря на это, ни у кого не возникает и сомнения относительно их профессиональности.

"В этот день также хочу упомянуть защитников-спецназовцев, погибших в боях за независимость и суверенитет нашего государства. Вечная им память", – написал Владимир Зеленский.

Кроме того, по случаю праздника президент вручил спецназовцам государственные награды. Всего награждено 21 бойца ССО. Из них 3 получили Орден Богдана Хмельницкого II степени:

Бережной Виталий Александрович – старший прапорщик;

Демьянчук Вячеслав Николаевич – старший лейтенант;

Можный Артем Олегович – майор.

Еще 3 бойцов получили Орден "За мужество" II степени:

Козуб Ярослав Витальевич – старшина;

Сывак Александр Михайлович – старший солдат;

Топольник Сергей Васильевич – старшина.

Сразу 11 воинов получили Орден "За мужество" III степени:

Бойко Сергей Сергеевич – старший лейтенант;

Глондар Сергей Викторович – старшина;

Гоцуляк Михаил Васильевич – старший сержант;

Грищун Игорь Владимирович – старший сержант;

Кориньков Александр Александрович – младший сержант;

Мусий Виталий Николаевич – старший солдат;

Оболонко Валерий Юрьевич – старший солдат;

Плотников Богдан Владимирович – старший солдат;

Скакун Игорь Анатольевич – старшина;

Телуха Виталий Владимирович – младший сержант;

Тюхтий Виталий Михайлович – старшина.

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Еще 3 воинов награждены медалью "За воинскую службу Украине":

Паламаренко Виктор Владимирович – главный корабельный старшина;

Пархоменко Артем Анатольевич – капитана;

Ткаченко Александр Григорьевич – прапорщик.

Кроме того, старшего сержанта Сергея Маевского награждено медалью "Защитник Отечества".

Также поздравил военных и министр обороны Андрей Таран. Он отметил, что один из самых "молодых" родов войск в Украине уже имеет свою победоносную и героическую историю.

Отечественные Силы спецопераций – уникальные, ведь формировались в условиях боевых действий на Востоке Украины в соответствии со стандартами лучших армий мира, когда российский агрессор нагло ворвался на нашу землю,

– подчеркнул министр.

Он отметил, что именно благодаря спецназовцам агрессор не раз получал болезненный отпор, убеждался в высокой профессиональной и моральной подготовленности украинских воинов.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что храбрость и умение воинов ССО сделали весомый вклад в обороноспособность нашего государства.

"Спасибо воинам Сил специальных операций за службу. Гордимся нашими защитниками и склоняем головы перед погибшими", – подчеркнул глава правительства.

Командующий УСН ВСУ Игорь Лунев и вовсе заявил, что Силы спецопераций играют решающую роль в обеспечении обороноспособности Украины. Воины ССО же неоднократно демонстрировали свою храбрость на передовой в борьбе с русскими.

Спасибо вам за добросовестный ратный труд. Верю, что вы и впредь будете беречь и приумножать славные боевые традиции предыдущих поколений защитников Отечества,

– заявил Игорь Лунев.

Воины ССО в действии: смотрите видео

Силы спецопераций ВСУ: коротко