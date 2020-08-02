В Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ: история праздника
Согласно указу президента, День Воздушных сил ВСУ отмечают в первое воскресенье августа. В 2020 году праздник приходится на 2 августа.
День Воздушных сил ВСУ отмечают с 2007 года
В 2007 году президент Украины Виктор Ющенко издал указ, в котором определил дату для Дня воздушных сил ВСУ – первое воскресенье августа. Об этом информирует 24 канал.
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Ранее в Украине отмечали День Войск противовоздушной обороны в первую неделю июля. Именно такие даты установил в 1997 году еще президент Леонид Кучма.
Официально ВС ВСУ существуют с 2004 года
Воздушные силы ВСУ официально существуют с 2004 года. Образовался этот вид войска путем объединения ВВС и Войск противовоздушной обороны.
Коротко о составе ВС ВСУ
Авиация:
- бомбардировочная;
- истребительная;
- штурмовая;
- разведывательная;
- транспортная.
Войска:
- зенитные ракетные;
- радиотехнические;
- спецвойска: войска связи, инженерные войска, части радиоэлектронной борьбы.
Также в структуру Воздушных сил входят учебные заведения и части материально-технического и медицинского обеспечения.
НБУ выпустил ко Дню Воздушных сил ВСУ памятную монету
Отметим, что ко Дню Воздушных сил ВСУ в 2020 году Нацбанк вводит в обращение памятную монету "Воздушные силы ВСУ". Номинал монеты – 10 гривен.
- На аверсе монеты: малый государственный герб Украины, надпись "Україна", год чеканки монеты, в центре – изображение эмблемы Воздушных сил Вооруженных сил Украины, под которым – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
- На реверсе монеты: на фоне зеркального абриса самолета – боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины и надпись "Воздушные силы Вооруженных сил Украины".
Ко Дню ВС ВСУ выпустили монету / Фото пресс-службы Минобороны