Согласно указу президента, День Воздушных сил ВСУ отмечают в первое воскресенье августа. В 2020 году праздник приходится на 2 августа.

День Воздушных сил ВСУ отмечают с 2007 года

В 2007 году президент Украины Виктор Ющенко издал указ, в котором определил дату для Дня воздушных сил ВСУ – первое воскресенье августа. Об этом информирует 24 канал.

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Ранее в Украине отмечали День Войск противовоздушной обороны в первую неделю июля. Именно такие даты установил в 1997 году еще президент Леонид Кучма.

Официально ВС ВСУ существуют с 2004 года

Воздушные силы ВСУ официально существуют с 2004 года. Образовался этот вид войска путем объединения ВВС и Войск противовоздушной обороны.

Коротко о составе ВС ВСУ

Авиация:

бомбардировочная;

истребительная;

штурмовая;

разведывательная;

транспортная.

Войска:

зенитные ракетные;

радиотехнические;

спецвойска: войска связи, инженерные войска, части радиоэлектронной борьбы.

Также в структуру Воздушных сил входят учебные заведения и части материально-технического и медицинского обеспечения.

Это интересно! Впервые Украинский воздушный флот был создан еще во времена УНР в 1917 году. Первым командующим был полковник-авиатор Виктор Павленко. По состоянию на 1918 год Воздушный флот УНР насчитывал 188 воздушных судов.

Национальные Военно-воздушные силы возобновили в 1992 году – уже после того, как Украина обрела независимость.

НБУ выпустил ко Дню Воздушных сил ВСУ памятную монету

Отметим, что ко Дню Воздушных сил ВСУ в 2020 году Нацбанк вводит в обращение памятную монету "Воздушные силы ВСУ". Номинал монеты – 10 гривен.

На аверсе монеты: малый государственный герб Украины, надпись "Україна", год чеканки монеты, в центре – изображение эмблемы Воздушных сил Вооруженных сил Украины, под которым – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

малый государственный герб Украины, надпись "Україна", год чеканки монеты, в центре – изображение эмблемы Воздушных сил Вооруженных сил Украины, под которым – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ. На реверсе монеты: на фоне зеркального абриса самолета – боевой самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины и надпись "Воздушные силы Вооруженных сил Украины".

Ко Дню ВС ВСУ выпустили монету / Фото пресс-службы Минобороны