Без Украины НАТО будет слабее, – Зеленский встретился со Столтенбергом в Нью-Йорке

Владимир Зеленский в США встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент Украины заявил, что наше государство может укрепить НАТО.

По словам Зеленского, в самом НАТО не все так спокойно. Это показывает ситуация в оборонных контрактах с Европейским Союзом. Об этом президент заявил в Нью-Йорке.

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Сегодня мы не в тупике. Украина наконец может спокойно говорить, что без такого государства, как Украина, альянс будет слабее. И это будет выбор альянса – хотят ли они иметь мощный альянс, чтобы защищать страны, особенно маленькие, которые, вступая в Североатлантический альянс, очень верили в такую защиту,

– сказал политик.

Зеленский встретился с генсеком НАТО

В рамках рабочей поездки в США президент Украины провел встречу со Столтенбергом. На ней политик поблагодарил генсека за поддержку нашей страны и участие представителя НАТО в саммите Крымской платформы.

Зеленский попросил Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, которых удерживают на оккупированных территориях и в России.



Зеленский провел встречу с генсеком НАТО / Фото Офиса Президента

Президент подчеркнул, что для стран, которые стремятся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива. Он также подчеркнул важность увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья. Украина готова участвовать в совместных действиях с Альянсом.

Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Нато лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны,

– подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео со встречи Зеленского и Столтенберга: