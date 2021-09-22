Без Украины НАТО будет слабее, – Зеленский встретился со Столтенбергом в Нью-Йорке
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский в США встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент Украины заявил, что наше государство может укрепить НАТО.
По словам Зеленского, в самом НАТО не все так спокойно. Это показывает ситуация в оборонных контрактах с Европейским Союзом. Об этом президент заявил в Нью-Йорке.
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Сегодня мы не в тупике. Украина наконец может спокойно говорить, что без такого государства, как Украина, альянс будет слабее. И это будет выбор альянса – хотят ли они иметь мощный альянс, чтобы защищать страны, особенно маленькие, которые, вступая в Североатлантический альянс, очень верили в такую защиту,
– сказал политик.
Зеленский встретился с генсеком НАТО
В рамках рабочей поездки в США президент Украины провел встречу со Столтенбергом. На ней политик поблагодарил генсека за поддержку нашей страны и участие представителя НАТО в саммите Крымской платформы.
Зеленский попросил Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, которых удерживают на оккупированных территориях и в России.
Зеленский провел встречу с генсеком НАТО / Фото Офиса Президента
Президент подчеркнул, что для стран, которые стремятся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива. Он также подчеркнул важность увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья. Украина готова участвовать в совместных действиях с Альянсом.
Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Нато лежат в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны,
– подчеркнул Зеленский.
Смотрите видео со встречи Зеленского и Столтенберга:Обратите внимание! 22 сентября Зеленский выступит с речью на 76-й Генеральной ассамблее ООН. После этого он сразу отправится в Киев. Ведь утром 22 сентября неизвестные открыли огонь по автомобилю его первого заместителя Сергея Шефира.