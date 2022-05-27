По словам Зеленского, Украина стала хозяином своей жизни и должна определять, как ей жить. Об этом президент Украины заявил 27 мая.

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Зеленский говорит, что есть вещи, не имеющие никакого отношения к нашему менталитету. Украину нужно обязательно строить без них.

Сейчас такое время, когда мы можем построить такое будущее для Украины, которого действительно хотим. Наше будущее самое украинское. Без каких-либо устаревших и токсичных вещей, не имеющих отношения к нашим национальным потребностям и нашему характеру. Украина стала хозяином своей жизни и должна сама определять, как жить,

– пишет президент.

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Последние заявления Зеленского

26 мая Владимир Зеленский заявил, что российские кафиры хотят превратить Донбасс в пепелище. Они пытаются сделать Луганщину и Донетчину полностью безлюдными . Судьба Донбасса будет похожа на Волноваху и Мариуполь, которые захватчики уже сравняли с землей.

Президент во время своего обращения подчеркнул, что благодарен партнерам за продвижение санкций. Однако поинтересовался: " Откуда взялось столько могущества у тех, кто блокирует 6 пакет санкций против России? Почему им до сих пор разрешено иметь столько могущества?" Ведь ЕС уже несколько недель не может согласовать 6-ти санкционный пакет против России. В то же время агрессор продолжает каждый день получать от европейцев по миллиарду евро в день за поставки энергоресурсов.

25 мая Зеленский рассказал детали своего разговора с канцлером Австрии Карлом Негаммером. Лидеры стран поговорили, в частности, об обострении на Донбассе. Австрия согласилась взять на лечение украинских военных, которые получили тяжелые ранения в зоне боевых действий.

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