За словами Зеленського, Україна стала господарем свого життя і сама повинна визначати, як їй жити. Про це президент України заявив 27 травня.

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Зеленський каже, що є речі, які не мають жодного стосунку до нашого менталітету. Україну треба обов'язково будувати без них.

Зараз такий час, коли маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо. Наше майбутнє, саме українське. Без якихось застарілих і токсичних речей, які не мають стосунку до наших національних потреб і нашого характеру. Україна стала господарем свого життя і має сама визначати, як жити,

– пише президент.

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Останні заяви Зеленського

26 травня Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти хочуть перетворити Донбас на згарище. Вони намагаються зробити Луганщину та Донеччину повністю безлюдними. Доля Донбасу буде схожою до Волновахи та Маріуполя, які загарбники вже зрівняли із землею.

Президент під час свого звернення підкреслив, що вдячний партнерам за просування санкцій. Проте поцікавився: "Звідки взялося стільки могутності в тих, хто блокує 6 пакет санкцій проти Росії? Чому їм досі дозволено мати стільки могутності?". Адже ЄС вже кілька тижнів не може узгодити 6 санкційний пакет проти Росії. Натомість агресор продовжує кожного дня отримувати від європейців по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів.

25 травня Зеленський розповів деталі своєї розмови з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Лідери країн поговорили, зокрема, про загострення на Донбасі. Австрія погодилася взяти на лікування українських військових, які зазнали важких поранень у зоні бойових дій.

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