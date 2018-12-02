Без обстрелов: пророссийские боевики за день ни разу не открыли огонь
В течение текущих суток, 2 декабря, пророссийские оккупанты на Донбассе ни разу не открывали огонь по украинским позициям.
Об этом информирует штаб ООС.
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В течение текущих суток, по состоянию на 18:00, противник огня в направлении оборонительных укреплений Объединенных сил не открывал,
– говорится в сводке.
В целом ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
"Наши подразделения надежно удерживают занимаемые рубежи, находятся в готовности к любым изменениям и совершенствуют оборонительные позиции", – добавляют в штабе.
Добавим, что за минувшие сутки, 1 декабря, противник открывал огонь 15 раз. По данным разведки, тогда двое оккупантов были уничтожены и еще один – ранен.