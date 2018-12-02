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      Без обстрелов: пророссийские боевики за день ни разу не открыли огонь

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      С начала суток 2 декабря боевики не открывали огонь по украинским позициям
      С начала суток 2 декабря боевики не открывали огонь по украинским позициям / фото из открытых источников

      В течение текущих суток, 2 декабря, пророссийские оккупанты на Донбассе ни разу не открывали огонь по украинским позициям.

      Об этом информирует штаб ООС.

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      В течение текущих суток, по состоянию на 18:00, противник огня в направлении оборонительных укреплений Объединенных сил не открывал,
      – говорится в сводке.

      В целом ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

      "Наши подразделения надежно удерживают занимаемые рубежи, находятся в готовности к любым изменениям и совершенствуют оборонительные позиции", – добавляют в штабе.

      Добавим, что за минувшие сутки, 1 декабря, противник открывал огонь 15 раз. По данным разведки, тогда двое оккупантов были уничтожены и еще один – ранен.

       
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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