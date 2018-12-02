Без обстрілів: проросійські бойовики за день жодного разу не відкрили вогонь
Упродовж поточної доби, 2 грудня, проросійські окупанти на Донбасі жодного разу не відкривали вогонь по українських позиціях.
Про це інформує штаб ООС.
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Упродовж поточної доби, станом на 18.00, противник вогню у напрямку оборонних укріплень Об'єднаних сил не відкривав,
– йдеться у зведенні.
Загалом ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
"Наші підрозділи надійно утримують займані рубежі, перебувають в готовності до будь-яких змін та удосконалюють оборонні позиції", – додають у штабі.
Додамо, що впродовж минулої доби, 1 грудня, противник відкривав вогонь 15 разів. За даними розвідки, тоді двох окупантів було знищено та ще одного – поранено.