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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Без обстрілів: проросійські бойовики за день жодного разу не відкрили вогонь

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      Від початку доби 2 грудня бойовики не відкривали вогонь по українських позиціях
      Від початку доби 2 грудня бойовики не відкривали вогонь по українських позиціях / фото з відкритих джерел

      Упродовж поточної доби, 2 грудня, проросійські окупанти на Донбасі жодного разу не відкривали вогонь по українських позиціях.

      Про це інформує штаб ООС.

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      Упродовж поточної доби, станом на 18.00, противник вогню у напрямку оборонних укріплень Об'єднаних сил не відкривав,
      – йдеться у зведенні.

      Загалом ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

      "Наші підрозділи надійно утримують займані рубежі, перебувають в готовності до будь-яких змін та удосконалюють оборонні позиції", – додають у штабі.

      Додамо, що впродовж минулої доби, 1 грудня, противник відкривав вогонь 15 разів. За даними розвідки, тоді двох окупантів було знищено та ще одного – поранено.

       
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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