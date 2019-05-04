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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Без патриотических лозунгов: как украинцы пишут письма пленным морякам

      25 Читати новину українською
      Выставка в поддержку моряков
      Выставка в поддержку моряков / facebook.com/helena.solonyna

      Партию писем для украинских пленных собрали активисты благотворительного проекта "Возвращение домой". Собирали их на благотворительной выставке про истории украинских пленников.

      Проводят ее еще с февраля в тех местах, откуда родом моряки.

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      Сейчас выставка проходит в Кропивницком, на родине Романа Мокряка и Андрея Артеменко.

      Далее выставку повезут в Сумскую область. Положили письма в конверты, которые сделали специально для проекта. А марки для отправки в Россию покупали на вырученные с выставки средства.

      Также есть определенные правила – писать только на русском, не вспоминать о политике, не использовать патриотических лозунгов. Иначе такие послания не пропустит цензура в СИЗО Лефортово. Главное, говорят активисты, – выразить поддержку пленным морякам.

      Просто о погоде, о своей семье, о том, как у вас прошел день. И поверьте мне, даже если вы пишете это чужому человеку, то они, находясь в тех местах, эти письма очень сильно их окрыляют и дарят силы, в первую очередь жизненные силы, чтобы все это преодолеть,
      – сказала журналистка, активистка благотворительного проекта #Повернення_доДому Елена Солонина.

      Как украинские моряки попали в плен?
      5 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на подходе к Азовскому морю, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу". Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков–членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      4 мая
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море благотворительность
      Источник: 24 канал
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