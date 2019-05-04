Без патриотических лозунгов: как украинцы пишут письма пленным морякам

Партию писем для украинских пленных собрали активисты благотворительного проекта "Возвращение домой". Собирали их на благотворительной выставке про истории украинских пленников.

Проводят ее еще с февраля в тех местах, откуда родом моряки.

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Сейчас выставка проходит в Кропивницком, на родине Романа Мокряка и Андрея Артеменко.

Далее выставку повезут в Сумскую область. Положили письма в конверты, которые сделали специально для проекта. А марки для отправки в Россию покупали на вырученные с выставки средства.

Также есть определенные правила – писать только на русском, не вспоминать о политике, не использовать патриотических лозунгов. Иначе такие послания не пропустит цензура в СИЗО Лефортово. Главное, говорят активисты, – выразить поддержку пленным морякам.

Просто о погоде, о своей семье, о том, как у вас прошел день. И поверьте мне, даже если вы пишете это чужому человеку, то они, находясь в тех местах, эти письма очень сильно их окрыляют и дарят силы, в первую очередь жизненные силы, чтобы все это преодолеть,

– сказала журналистка, активистка благотворительного проекта #Повернення_доДому Елена Солонина.

Как украинские моряки попали в плен?

5 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на подходе к Азовскому морю, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу". Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков–членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.