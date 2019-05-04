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      Без патріотичних гасел: як українці пишуть листи полоненим морякам

      241 Читать новость на русском
      Виставка на підтримку моряків
      Виставка на підтримку моряків / facebook.com/helena.solonyna

      Партію листів для українських полонених зібрали активісти благодійного проекту "Повернення додому". Збирали їх на благодійній виставці про історії український бранців.

      Виставляють її ще з лютого у тих містах, звідки родом моряки.

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      Зараз виставка триває у Кропивницькому, на Батьківщині Романа Мокряка та Андрія Артеменка.

      Далі виставку повезуть на Сумщину. Поклали листи у конверти, які зробили спеціально для проекту. А марки для відправлення в Росію купували на виручені з виставки кошти.

      Також є певні правила – писати лише російською, не згадувати про політику, не використовувати патріотичних гасел. Інакше такі послання не пропустить цензура у СІЗО Лефортово. Головне, кажуть активісти, – висловити підтримку полоненим морякам.

      Просто про погоду, про свою сім'ю, про те, як у вас пройшов день. І повірте мені, навіть якщо ви пишете це чужій людині, то вони, перебуваючи у тих місцях, ці листи набагато більше їх окриляють і дарують сили, в першу чергу життєві сили, аби все це побороти,
      – сказала журналістка, активістка благодійного проекту #Повернення_доДому Олена Солоніна.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?5 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

      blog_ava
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      Теги: Новини України благочинність Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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