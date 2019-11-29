11:09
29 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 ноября
      Вєсті.UA
      19:06, 28 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Без печатных квитанций: Кабмин упростит оплату госуслуг

      95 Читати новину українською
      Кабмин нашел способ избавиться от печатных квитанций об оплате госуслуг / korrespondent.net

      Кабинет Министров Украины планирует запустить сервис, который сделает необязательными квитанции об оплате государственных услуг. Вместо бумаг квитанцию можно будет по номеру проверить в мобильном приложении.

      Для этого будет создана веб-страница, к которой смогут подключиться любые украинские банки, рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

      Интересно: В Украине проведут электронную перепись населения: это сэкономит 2 миллиарда гривен

      Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенной электронной цифровой подписью,
      – рассказал министр.

      Таким образом оплату можно будет сделать с любого банка, получить номер квитанции и показать ее чиновнику – никакой оплаты в кассах или поисков принтера, чтобы распечатать квитанцию.

      "Конечно, мало будет создать этот сервис. После этого надо научить чиновников им пользоваться. Мы примем постановление, которым обяжем все государственные органы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции", – заверил Дмитрий Дубилет.

      По его словам, такой сервис относительно простой, а все регулирование происходит на уровне Кабмина без принятия дополнительных законов. Поэтому на его запуск будет достаточно от 1 до 3 месяцев.

       

      Черная пятница в Украине: как получить максимальную выгоду от шопинга
      сегодня
      8064
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:30 Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      Ірина Поліщук 1176
      сегодня , 08:40 Путін жорстко грав проти Макрона, але француз все вибачив, – Süddeutsche Zeitung
      Світові Медіа 1098
      27 ноября , 19:51 Бюджетная 3Д модель электрокамина: обзор новинки 2020 года
      155
      сегодня , 08:05 Пиар ради "лайков"? Все, что стоит знать о деле об угрозах Зеленскому
      Інна Жолобович 915
      сегодня , 06:44 Сколько стоит такси из аэропорта в мировых столицах: инфографика
      Вероніка Климська 554
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук