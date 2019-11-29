Без печатных квитанций: Кабмин упростит оплату госуслуг

Кабинет Министров Украины планирует запустить сервис, который сделает необязательными квитанции об оплате государственных услуг. Вместо бумаг квитанцию можно будет по номеру проверить в мобильном приложении.

Для этого будет создана веб-страница, к которой смогут подключиться любые украинские банки, рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенной электронной цифровой подписью,

– рассказал министр.

Таким образом оплату можно будет сделать с любого банка, получить номер квитанции и показать ее чиновнику – никакой оплаты в кассах или поисков принтера, чтобы распечатать квитанцию.

"Конечно, мало будет создать этот сервис. После этого надо научить чиновников им пользоваться. Мы примем постановление, которым обяжем все государственные органы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции", – заверил Дмитрий Дубилет.

По его словам, такой сервис относительно простой, а все регулирование происходит на уровне Кабмина без принятия дополнительных законов. Поэтому на его запуск будет достаточно от 1 до 3 месяцев.