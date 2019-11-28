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      В Украине проведут электронную перепись населения: это сэкономит 2 миллиарда гривен

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      Иллюстративное фото / pixabay.com

      В Украине вместо традиционной проведут электронную перепись населения уже в 2019 году. Это поможет сэкономить не менее 2 миллиардов гривен.

      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в телеграм-канале подчеркнул, что перепись – это важное мероприятие, но в традиционном формате – это "непозволительная роскошь для Украины".

      Кстати: Оккупанты начали свою перепись населения Донбасса

      Министр Кабмина напомнил, что в бюджете 2020 года было заложено на перепись населения 3,4 миллиарда гривен. Однако эту сумму уменьшили до 1,4 миллиарда гривен.

      А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще под 1 миллиард. Сэкономленные деньги пойдут на медицину и другие важные программы,
      – написал Дубилет.

      Министр пояснил, что для правительства информация о том, в каких населенных пунктах сколько живет людей, а также их пол и возраст, срочная. Именно поэтому нет времени ждать до следующего года.

      Как проведут электронную перепись населения

      Дубилет описал такой алгоритм:

      1. Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.
      2. Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Так как эти группы имеют меньшее проникновение мобильных.
      3. Проводим "калибрующие" социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах.
      4. Вставляем эти данные в математическую модель.

      Результат покажет достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах.

      Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос,
      – добавил Дубилет.

      Почему в Украине хотят провести перепись населения Сначала перепись населения была запланирована на 2012 год, но потом переносилась несколько раз. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.

      О проведении очередной переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства, а с самого начала датой проведения назывался декабрь 2019 года.

      Перепись населения очень уместна, поскольку из-за начала войны на востоке Украины и затяжного экономического кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Бюджет Бюджет 2020 Социологическое исследование Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины
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