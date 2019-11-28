В Україні проведуть електронний перепис населення: це зекономить 2 мільярди гривень

В Україні замість традиційного проведуть електронний перепис населення вже у 2019 році. Це допоможе зекономити щонайменше 2 мільярди гривень.

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет у телеграм-каналі наголосив, що перепис – це важливий захід, але в традиційному форматі – це "недозволена розкіш для України".

До речі: Окупанти розпочали свій перепис населення Донбасу

Міністр Кабміну нагадав, що у бюджеті 2020 року було закладено на перепис населення 3,4 мільярди гривень. Однак цю суму зменшили до 1,4 мільярдів гривень.

А якщо все піде, як заплановано, думаю, потім ми зможемо заощадити ще під 1 мільярд. Заощаджені гроші пішли на медицину та інші важливі програми,

– написав Дубілет.

Міністр пояснив, що для уряду термінова інформація про те, в яких населених пунктах мешкає скільки людей, а також їхні стать та вік. Саме тому немає часу чекати до наступного року.

Як проведуть електронний перепис населення

Дубілет описав такий алгоритм:

Збираємо анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів та їх розташуванні. Збираємо дані з реєстрів про дітей (РАЦСи) і пенсіонерів (Пенсійний Фонд). Адже ці групи мають менше проникнення мобільних. Проводимо "калібруючі" соціологічні опитування. Уточнюємо, скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних групах. Вставляємо ці дані в математичну модель.

Результат покаже досить точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах.

Ці дані будуть, можливо, більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування,

– додав Дубілет.

Чому в Україні хочуть провести перепис населенняСпочатку перепис населення був запланований на 2012 рік, але потім переносилося декілька разів. Останній і перший за часів незалежності перепис проводився ще у 2001 році.



Про проведення чергового перепису Володимир Зеленський та його команда говорили ще з перших днів президентства, а з самого початку датою проведення називався грудень 2019 року.



Перепис населення є дуже доречним, позаяк через початок війни на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси – як всередині держави, так і на зовні.