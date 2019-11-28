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      В Україні проведуть електронний перепис населення: це зекономить 2 мільярди гривень

      1109 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото / pixabay.com

      В Україні замість традиційного проведуть електронний перепис населення вже у 2019 році. Це допоможе зекономити щонайменше 2 мільярди гривень.

      Міністр Кабміну Дмитро Дубілет у телеграм-каналі наголосив, що перепис – це важливий захід, але в традиційному форматі – це "недозволена розкіш для України".

      До речі: Окупанти розпочали свій перепис населення Донбасу

      Міністр Кабміну нагадав, що у бюджеті 2020 року було закладено на перепис населення 3,4 мільярди гривень. Однак цю суму зменшили до 1,4 мільярдів гривень.

      А якщо все піде, як заплановано, думаю, потім ми зможемо заощадити ще під 1 мільярд. Заощаджені гроші пішли на медицину та інші важливі програми,
      – написав Дубілет.

      Міністр пояснив, що для уряду термінова інформація про те, в яких населених пунктах мешкає скільки людей, а також їхні стать та вік. Саме тому немає часу чекати до наступного року.

      Як проведуть електронний перепис населення

      Дубілет описав такий алгоритм:

      1. Збираємо анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів та їх розташуванні.
      2.  Збираємо дані з реєстрів про дітей (РАЦСи) і пенсіонерів (Пенсійний Фонд). Адже ці групи мають менше проникнення мобільних.
      3. Проводимо "калібруючі" соціологічні опитування. Уточнюємо, скільки сім-карт припадає в середньому на одного українця в різних групах.
      4. Вставляємо ці дані в математичну модель.

      Результат покаже досить точну модель того, скільки людей мешкає в яких населених пунктах.

      Ці дані будуть, можливо, більш точними, ніж від традиційного перепису, оскільки далеко не всі українці відкривають двері тим, хто проводить опитування,
      – додав Дубілет.

      Чому в Україні хочуть провести перепис населенняСпочатку перепис населення був запланований на 2012 рік, але потім переносилося декілька разів. Останній і перший за часів незалежності перепис проводився ще у 2001 році.

      Про проведення чергового перепису Володимир Зеленський та його команда говорили ще з перших днів президентства, а з самого початку датою проведення називався грудень 2019 року.

      Перепис населення є дуже доречним, позаяк через початок війни на Сході України та затяжну економічну кризу в Україні суттєво пожвавилися міграційні процеси – як всередині держави, так і на зовні.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Дубілет Соціологічне дослідження Бюджет 2020 Бюджет Гроші Кабінет Міністрів України
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