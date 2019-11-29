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      Без друкованих квитанцій: Кабмін спростить оплату держпослуг

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      Кабмін знайшов спосіб позбутися друкованих квитанцій про оплату держпослуг / korrespondent.net

      Кабінет Міністрів України планує запустити сервіс, який зробить необов'язковими квитанції про оплату державних послуг. Замість паперів квитанцію можна буде за номером перевірити у мобільному додатку.

      Для цього буде створено веб-сторінку, до якої зможуть підключитися будь-які українські банки, розповів міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

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      Користувач заходить на сторінку, вводить номер квитанції і бачить її на екрані. Якщо потрібно, можна скачати її з накладеним електронним цифровим підписом,
      – розповів міністр.

      У такий спосіб оплату можна буде зробити з будь-якого банку, отримати номер квитанції і показати її чиновнику – жодної оплати у касах чи пошуків принтера, аби роздрукувати квитанцію.

      "Звісно, мало буде створити цей сервіс. Після цього треба навчити чиновників ним користуватись. Ми ухвалимо постанову, якою зобов'яжемо усі державні органи переглянути свої процедури та не вимагати паперові квитанції", – запевнив Дмитро Дубілет.

      За його словами, такий сервіс відносно простий, а все регулювання відбувається на рівні Кабміну без ухвалення додаткових законів. Відтак на його запуск буде достатньо від 1 до 3 місяців.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет
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