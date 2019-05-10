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      Без сватов, братьев и кумовьев: Кравчук снова дал советы Зеленскому

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      Кравчук дал три совета Зеленскому
      Кравчук дал три совета Зеленскому / Getty images

      Первый президент Украины Леонид Кравчук дал еще несколько советов новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Кравчук рекомендует полностью изменить всю власть, не спешить с кадровыми решениями и не вспоминать сватов, кумовьев, братьев и бизнес-партнеров.

      Прежде всего – власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая, об этом экс-президент сказал в эфире телеканала "112 Украина".

      Читайте также: Есть два пути, – Кравчук дал Зеленскому совет относительно Донбасса

      "Не может быть такого, что пришел один президент, а все, кто были – остались", – отметил Кравчук.

      Второй совет Зеленскому от Кравчука – не принимать кадровые решения быстро.

      Так делать нельзя. Только после глубокой и всесторонней проработки человека можно назначать на должность,
      – сказал он.

      Подытоживая, Кравчук отметил – власть является прежде всего преданностью народу Украины.

      "Я бы никогда не допустил и просил бы Владимира Александровича – он сам об этом говорил, но я ему еще раз напоминаю, – нет у власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров", – озвучил Кравчук свой третий совет.

      Отметим, первый Президент Украины считает, что представители старой власти могут пытаться скомпрометировать Владимира Зеленского. Такие действия предыдущей власти, по его словам, являются "игрой с огнем" и неуважением к украинскому народу.

      Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Леонид Кравчук Новости политики
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