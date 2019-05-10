23:39
10 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нацист у "Безсмертному полку". Георгіївська стрічка для американців у космосі
      Вєсті Кремля
      21:41, сьогодні
      Вєсті.UA: Спортивний тренд у політиці від братів Кличків. Качок Яценюк
      Вєсті.UA
      20:38, сьогодні
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:23, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Без сватів, братів та кумів: Кравчук знову дав поради Зеленському

      193 Читать новость на русском
      Кравчук дав три поради Зеленському
      Кравчук дав три поради Зеленському / Getty images

      Перший президент України Леонід Кравчук дав ще кілька порад новообраному президентові Володимиру Зеленському. Кравчук рекомендує повністю змінити всю владу, не поспішати з кадровими рішеннями і не згадувати сватів, кумів, братів і бізнес-партнерів.

      Найперше – влада має змінитися уся, незалежно від того, погана вона чи добра, про це екс-президент сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

      Читайте також: Є два шляхи, – Кравчук дав Зеленському пораду щодо Донбасу

      "Не може бути такого, що прийшов один президент, а усі, хто були, – залишилися", – наголосив Кравчук.

      Друга порада Зеленському від Кравчука – не ухвалювати кадрові рішення швидко.

      Так робити не можна. Тільки після глибокого і всебічного опрацювання людину можна призначати на посаду,
      – сказав він.

      Підсумовуючи, Кравчук наголосив – влада є насамперед відданістю народові України. 

      "Я б ніколи не допустив і просив би Володимира Олександровича – він сам про це говорив, але я йому ще раз нагадую, – немає у владі сватів, братів, кумів, бізнес-партнерів", – озвучив Кравчук свою третю пораду.

      Зазначимо, перший Президент України вважає. що представники старої влади можуть намагатися скомпрометувати Володимира Зеленського. Такі дії попередньої влади, за його словами, є "грою із вогнем" та неповагою до українського народу. 

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.

      blog_ava
      У Порошенка відповіли Зеленському на критику: Україна – не номер в єгипетському готелі
      сьогодні
      6350
      Теги: Володимир Зеленський Леонід Кравчук Інавгурація Зеленського Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 травня: суперечка Зеленського та Порошенка і трибунал щодо полонених моряків
      сьогодні , 22:29 Головні новини 10 травня: суперечка Зеленського та Порошенка і трибунал щодо полонених моряків
      1818
      Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      сьогодні , 20:30 Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      Роман Маселко 295
      Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень
      сьогодні , 19:30 Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень
      Альона Захарова 892
      Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      сьогодні , 19:00 Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      Ірина Поліщук 6149
      Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      сьогодні , 17:00 Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      Павло Казарін 3120
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук