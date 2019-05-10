Без сватів, братів та кумів: Кравчук знову дав поради Зеленському

Перший президент України Леонід Кравчук дав ще кілька порад новообраному президентові Володимиру Зеленському. Кравчук рекомендує повністю змінити всю владу, не поспішати з кадровими рішеннями і не згадувати сватів, кумів, братів і бізнес-партнерів.

Найперше – влада має змінитися уся, незалежно від того, погана вона чи добра, про це екс-президент сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Не може бути такого, що прийшов один президент, а усі, хто були, – залишилися", – наголосив Кравчук.

Друга порада Зеленському від Кравчука – не ухвалювати кадрові рішення швидко.

Так робити не можна. Тільки після глибокого і всебічного опрацювання людину можна призначати на посаду,

– сказав він.

Підсумовуючи, Кравчук наголосив – влада є насамперед відданістю народові України.

"Я б ніколи не допустив і просив би Володимира Олександровича – він сам про це говорив, але я йому ще раз нагадую, – немає у владі сватів, братів, кумів, бізнес-партнерів", – озвучив Кравчук свою третю пораду.

Зазначимо, перший Президент України вважає. що представники старої влади можуть намагатися скомпрометувати Володимира Зеленського. Такі дії попередньої влади, за його словами, є "грою із вогнем" та неповагою до українського народу.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.



