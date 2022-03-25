Детский реабилитационный центр в Мариуполе был открыт только осенью 2021 года после реконструкции. Это заведение было построено вместе с Европейским инвестиционным банком.

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В Мариуполе оккупанты уничтожили реабилитационный центр для детей

В Мариупольском городском совете добавили, что место, созданное для спасения жизней детей, уничтожили российские "освободители". Местные власти добавили, что у оккупантов нет предела циничности и жестокости.

Очевидно, освободить от мира, от развития, от современных центров реабилитации. Освободить от самого права на жизнь,

– говорится в сообщении.

В сообщении Мариупольского городского совета также сообщили, что россиянам безразлично, кого они видят в своем прицеле:

люди,

дома,

садики,

больницы,

Драматический театр.

Видео разрушенного реабилитационного центра для детей:

Мариупольский городской совет подчеркнул, что мировое сообщество должно максимально объединиться с целью остановки зла, пока Россия уничтожает этот город. Они обратили внимание на два момента:

зло никогда самостоятельно не останавливается,

если его сейчас не остановить в Украине, то это зло придет к каждому дому в Европе.

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