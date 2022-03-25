Дитячий реабілітаційний центр у Маріуполі відкрили лише осінню 2021 року після реконструкції. Цей заклад збудували разом з Європейським інвестиційним банком.

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У Маріуполі окупанти знищили реабілітаційний центр для дітей

У Маріупольській міській раді додали, що місце, створене для порятунку життів дітей, знищили російські "освободители". Місцева влада додала, що в окупантів немає меж цинічності та жорстокості.

Очевидно, звільнити від миру, від розвитку, від таких сучасних центрів реабілітації. Звільнити від самого права на життя,

– йдеться у дописі.

У дописі Маріупольської міської ради також повідомили, що росіянам байдуже, кого вони бачать у своєму прицілі:

люди,

будинки,

садки,

лікарні,

Драматичний театр.

Відео зруйнованого реабілітаційного центру для дітей:

Маріупольська міська рада наголосила, що світова спільнота має максимально об'єднатися з метою зупинення зла, поки Росія знищує це місто. Вони звернули увагу на два моменти:

зло ніколи самостійно не зупиняється,

якщо його зараз не зупинити в Україні зараз, то це зло прийде до кожного будинку в Європі.

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