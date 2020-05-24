Бежал из Германии во время войны: в зоопарке Москвы умер "аллигатор Гитлера"

В московском зоопарке умер 84-летний "аллигатор Гитлера". Вероятно, он принадлежал самому нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру.

Пресмыкающееся по кличке Сатурн умерло от старости, об этом сообщила пресс-служба российского зверинца на своей инстаграм-странице.

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Во время бомбардировки в Берлинском зоопарке в 1943 году аллигатор убежал. Три года его судьба была неизвестна, но впоследствии его нашли британские солдаты и отдали военным Советского Союза.

По слухам, Сатурн находился в личной коллекции Адольфа Гитлера, а не в зоопарке Берлина, однако подтверждений этому нет. Интересно, что в дикой природе представители этого вида живут 30 – 50 лет.

В зоопарке также рассказали, что намерены сделать чучело из умершего аллигатора и передать его в государственный музей Дарвина. Для этого может понадобиться немного времени, ведь тело животного большое, его длина составляет 3,5 метра.