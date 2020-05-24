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Втік з Німеччини під час війни: у зоопарку Москви помер "алігатор Гітлера"

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Міссісіпський алігатор Сатурн
Міссісіпський алігатор Сатурн / total.kz

У московському зоопарку помер 84-річний "алігатор Гітлера". Ймовірно, він належав самому нацистському лідеру Адольфу Гітлеру.

Плазун за прізвисько Сатурн помер від старості, про це повідомила пресслужба російського звіринця на своїй інстаграм-сторінці.

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Під час бомбардування в Берлінському зоопарку в 1943 році алігатор втік. Три роки його доля була невідома, але згодом його знайшли британські солдати і віддали військовим Радянського Союзу.

За чутками, Сатурн перебував в особистій колекції глави Адольфа Гітлера, а не у зоопарку Берліна, проте підтверджень цьому немає. Цікаво, що у дикій природі представники цього виду живуть 30 – 50 років.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У зоопарку також розповіли, що мають намір створити опудало померлого алігатора та передати його у державний музей Дарвіна. Для цього може знадобитися трохи часу, адже тіло тварини велике, його довжина складає 3,5 метра.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Світ тварин Новини Росії
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