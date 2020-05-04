У Британії поліція на вертольотах ловила тигра, який виявився статуєю: епічне фото
У Великій Британії стався справжній курйоз зі спробою впіймати "тигра, який втік з зоопарку". Коли поліцейські взяли зброю і на гелікоптерах прибули на виклик, з'ясувалося, що ловити їм доведеться скульптуру тварини.
Про епічну історію, яка трапилася у британському графстві Кент, повідомляє видання BBC.
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Авторка фігури 85-річна Джульєта Сімпсон одразу ж зрозуміла, що поліцейські приїхали не по справжнього тигра. Саме вона зустріла правоохоронців та відвела їх до свого творіння.
За її словами, копи після побаченого хіба що дуже довго і сильно сміялися. Тоді вони взялися робити фото з фігурою, яких наробили дуже багато.
З сусіднього поля прийшла ціла юрба озброєних поліцейських. До того моменту вони вже зрозуміли, що тривога виявилася помилковою, так що я запитала у них, чи не хочуть, щоб я їх познайомила зі "справжнім тигром",
– розповіла місіс Сімпсон.
Вона також зауважила, що скульптурний тигр стоїть на цьому місці уже 20 років. Жінка залишила його у лісі за своїм будинком, оскільки їй здалося, що статуя тварини чудово туди вписується.
Поліцейські, які прибули на виклик, хіба що наробили фото з "твариною" / фото BBC
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