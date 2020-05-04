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      У Британії поліція на вертольотах ловила тигра, який виявився статуєю: епічне фото

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      У Британії копів викликали через статую тигра у лісі
      У Британії копів викликали через статую тигра у лісі / bbc.com

      У Великій Британії стався справжній курйоз зі спробою впіймати "тигра, який втік з зоопарку". Коли поліцейські взяли зброю і на гелікоптерах прибули на виклик, з'ясувалося, що ловити їм доведеться скульптуру тварини.

      Про епічну історію, яка трапилася у британському графстві Кент, повідомляє видання BBC.

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      Авторка фігури 85-річна Джульєта Сімпсон одразу ж зрозуміла, що поліцейські приїхали не по справжнього тигра. Саме вона зустріла правоохоронців та відвела їх до свого творіння.

      За її словами, копи після побаченого хіба що дуже довго і сильно сміялися. Тоді вони взялися робити фото з фігурою, яких наробили дуже багато.

      З сусіднього поля прийшла ціла юрба озброєних поліцейських. До того моменту вони вже зрозуміли, що тривога виявилася помилковою, так що я запитала у них, чи не хочуть, щоб я їх познайомила зі "справжнім тигром",
      – розповіла місіс Сімпсон.

      Вона також зауважила, що скульптурний тигр стоїть на цьому місці уже 20 років. Жінка залишила його у лісі за своїм будинком, оскільки їй здалося, що статуя тварини чудово туди вписується.

      статуя тигра, Велика Британія
      Поліцейські, які прибули на виклик, хіба що наробили фото з "твариною" / фото BBC

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Поліція Велика Британія Світ тварин Курйозні новини
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