Давнім списом часів Київської Русі на Вінниччині кололи свиней
Вінницький обласний краєзнавчий музей розповів одну з історій своїх експонатів. Виявилося, що давнім списом часів XI – XIII століття у недалекому минулому місцевий мешканець різав свиней.
Про це працівники музею розповіли на своїй сторінці у фейсбуці в рамках флешмобу #CreepiestObject. Його суть у тому, що музеї у соцмережах розповідають найстрашніші історії експонатів.
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У 2019 році зброю передав до музею мешканець села Грушківці Калинівського району. Це – вістря списа, яке випадково знайшли жителі села. Такий тип озброєння характерний для кінця Х–ХІІ століття. Предмет зберігся у настільки чудовому стані, що до нього доварили стрижень з різьбою, зробили руків’я і почали використовувати як швайку для забою свиней.
Музейники зазначили: така знахідка на території Вінниччини – не дивина. Поряд із селом Грушківці зберіглися залишки укріплень давньоруського часу. Давнє городище було відкрите в середині ХХ століття доцентом Вінницького педінституту Павлом Хавлюком.
За даними досліджень, городище споруджене слов’янами у Х–ХІ століттях і використовувалось до періоду пізнього середньовіччя.
Де розташоване село Грушківці