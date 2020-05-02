Давнім списом часів Київської Русі на Вінниччині кололи свиней

Вінницький обласний краєзнавчий музей розповів одну з історій своїх експонатів. Виявилося, що давнім списом часів XI – XIII століття у недалекому минулому місцевий мешканець різав свиней.

Про це працівники музею розповіли на своїй сторінці у фейсбуці в рамках флешмобу ‪#‎CreepiestObject‬. Його суть у тому, що музеї у соцмережах розповідають найстрашніші історії експонатів.

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У 2019 році зброю передав до музею мешканець села Грушківці Калинівського району. Це – вістря списа, яке випадково знайшли жителі села. Такий тип озброєння характерний для кінця Х–ХІІ століття. Предмет зберігся у настільки чудовому стані, що до нього доварили стрижень з різьбою, зробили руків’я і почали використовувати як швайку для забою свиней.