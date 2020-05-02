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      Давнім списом часів Київської Русі на Вінниччині кололи свиней

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      Давнім списом Київської Русі кололи свиней
      Давнім списом Київської Русі кололи свиней / колаж 24 каналу

      Вінницький обласний краєзнавчий музей розповів одну з історій своїх експонатів. Виявилося, що давнім списом часів XI – XIII століття у недалекому минулому місцевий мешканець різав свиней.

      Про це працівники музею розповіли на своїй сторінці у фейсбуці в рамках флешмобу ‪#‎CreepiestObject‬. Його суть у тому, що музеї у соцмережах розповідають найстрашніші історії експонатів. 

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      У 2019 році зброю передав до музею мешканець села Грушківці Калинівського району. Це – вістря списа, яке випадково знайшли жителі села. Такий тип озброєння характерний для кінця Х–ХІІ століття. Предмет зберігся у настільки чудовому стані, що до нього доварили стрижень з різьбою, зробили руків’я і почали використовувати як швайку для забою свиней.

      Музейники зазначили: така знахідка на території Вінниччини – не дивина. Поряд із селом Грушківці зберіглися залишки укріплень давньоруського часу. Давнє городище було відкрите в середині ХХ століття доцентом Вінницького педінституту Павлом Хавлюком.

      За даними досліджень, городище споруджене слов’янами у Х–ХІ століттях і використовувалось до періоду пізнього середньовіччя.

      Де розташоване село Грушківці

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Історія Зброя Музеї Курйозні новини Вінниця
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