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      Древним копьем времен Киевской Руси в Винницкой области кололи свиней

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      Древним копьем Киевской Руси кололи свиней
      Древним копьем Киевской Руси кололи свиней / колаж 24 каналу

      Винницкий областной краеведческий музей рассказал одну из историй своих экспонатов. Оказалось, что древним копьем времен XI – XIII века в недалеком прошлом местный житель резал свиней.

      Об этом работники музея рассказали на своей странице в фейсбуке в рамках флешмоба #CreepiestObject. Его суть в том, что музеи в соцсетях рассказывают самые страшные истории экспонатов.

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      В 2019 году оружие передал музею житель села Грушковцы Калиновского района. Это – острие копья, которое случайно нашли жители села. Такой тип вооружения характерен для конца Х-ХІІ века. Предмет сохранился в настолько прекрасном состоянии, что к нему доварили стержень с резьбой, сделали рукоять и начали использовать как шило для забоя свиней.

      Музейщики отметили: такая находка на территории Винницкой области – не редкость. Рядом с селом Грушковцы сохранились остатки укреплений древнерусского времени. Древнее городище было открыто в середине ХХ века доцентом Винницкого пединститута Павлом Хавлюком.

      По данным исследований, городище построено славянами в X–XI веках и использовалось до периода позднего средневековья.

      Где расположено село Грушковцы

       

       

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины История Оружие Музеи Курьезные новости Винница
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