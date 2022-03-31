Как бежал из Украины батальон из Южной Осетии: детали

Наемники из Южной Осетии приехали в Украину, чтобы помочь Путину. Но в тот же момент удрали с позором.

В Украине их находилось около 300 человек в составе одной из БТГр 4 российской оккупационной базы. Подтверждением их побега является заявление бывшего главаря непризнанной Южной Осетии Эдика Кокоева.

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Детали побега осетинских наемников

Кокоев отправлял своих боевиков в Украину помпезно и с речами. Возможно, для того чтобы одержать победу на будущих так называемых "выборах".

Причиной побега осетин из Украины назвали плохое обеспечение. Они прибыли на место и узнали о больших потерях своих приспешников. Ведь в Украине разбили 3 БТГр 19-й МСД, где служило немало выходцев из Северной Осетии.

Кроме того, осетины уже получили теплые "приветы" от ВСУ в Украине. Есть пленные солдаты. Поэтому они массово и оперативно вернулись назад.

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