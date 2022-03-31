Об этом в прямом эфире рассказал журналист 24 канала из Запорожья. Он отметил, что Вооруженные Силы Украины освободили 5 населенных пунктов в Запорожской области: Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.

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"Оккупанты бежали буквально, видимо, "без штанов". Они покинули немало амуниции, одежды, в частности брюк и полосатых футболок, просроченные продуктовые наборы", – подчеркнул журналист.

Также вражеские силы в освобожденных населенных пунктах оставили свои рации, планшеты и другую электронную технику, с помощью которой они воевали.

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