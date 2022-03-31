Про це в прямому ефірі розповів журналіст 24 каналу із Запоріжжя. Він зазначив, що Збройні Сили України звільнили 5 населених пунктів у Запорізькій області: Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

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"Окупанти втікали буквально, мабуть, "без штанів". Вони покинули чимало амуніції, одягу, зокрема штанів та смугастих футболок, протерміновані продуктові набори", – наголосив журналіст.

Також ворожі сили у звільнених населених пунктах залишили свої рації, планшети та іншу електронну техніку, за допомогою якої вони воювали.

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