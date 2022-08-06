Как рассказала представитель Международного комитета Красного Креста Литвы Лука Лескаускайте, во время осени – зимы в страну могут прибыть еще 60 тысяч украинских беженцев.

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Почему вырастет количество украинских беженцев

Лескаускайте отметила, в середине октября, когда похолодает, у украинцев нет другого выбора. Они будут оставить города, где нет света, воды и отопления, поскольку Запад Украины не сможет принять всех – там уже сейчас живет много людей.

Она отметила, что в Литве сейчас находятся около 60 тысяч украинских беженцев.

Что вызывает беспокойство у Литвы

Представительница Красного Креста подчеркнула, что очень беспокоит то, что беженцам негде будет жить. Если хлынут большие потоки, может возникнуть ситуация, подобная Польше, где украинцев селили на аренах.

Кроватки, матрасы, централизованное питание, портативные душевые кабины, туалеты. Я, конечно, импровизирую, но такие условия, которые предлагали весной, мы предложить не сможем. Ситуацию нужно оценивать реально,

– считает Лескаускайте.

По ее мнению, помощи вещами, продуктами может потребоваться вдвое больше. В самой Литве с беспокойством ожидают роста цен, отопительный сезон, поскольку у самих ее жителей может уже не быть соответствующих условий для помощи.

В то же время представительница Красного Креста Литвы добавила, что ситуация будет зависеть и от действий россии. Если атаки и бомбардировки станут более жесткими, то людям будет опасно в Украине.

Кстати говоря! Московский патриарх Кирилл не сможет посещать Литву до 2027 года. Все из-за его поддержки российского вторжения в Украину. Соответствующий запрет вызвал резонанс.

Больше о помощи Литвы

Киев 28 июля посетил президент Литвы Гитанас Науседа. Политик заявил, что Литва предоставит Украине 10 бронемашин, боеприпасы и антидроны. ВСУ нуждаются в таком вооружении.

Литовцы походили по всей стране на беспилотник EOS C-VTOL. Журналист Андрюс Тапинас, собиравший деньги на беспилотник, опубликовал мощное видео работы турецкого дрона в Украине.

Еще раньше в Литве собрали деньги на Bayraktar для Вооруженных сил Украины. Однако покупать его не пришлось, ведь Турция согласилась отдать беспилотник бесплатно.

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