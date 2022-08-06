Як розповіла представниця Міжнародного комітету Червоного Хреста Литви Лука Лескаускайте, під час осені – зими до країни можуть прибути ще 60 тисяч українських біженців.

Зверніть увагу Євродепутат з Литви прокоментував зняття "блокади" Калінінграда

Чому зросте кількість українських біженців

Лескаускайте зазначила, у середині жовтня, коли похолоднішає, українці не матимуть іншого вибору. Вони муситимуть залишити міста, де немає світла, води та опалення, оскільки Захід України не зможе прийняти всіх – там уже зараз мешкає багато людей.

Вона зауважила, що у Литві зараз перебуває близько 60 тисяч українських біженців.

Що викликає занепокоєння у Литви

Представниця Червоного Хреста наголосила, що дуже непокоїть те, що біженцям не буде де жити. Якщо ринуть великі потоки, може виникнути ситуація, подібна до Польщі, де українців селили на аренах.

Ліжечка, матраци, централізоване харчування, портативні душові кабіни, туалети. Я, звичайно, імпровізую, але такі умови, які пропонували навесні, ми вже запропонувати не зможемо. Ситуацію треба оцінювати реально,

– вважає Лескаускайте.

На її думку, допомоги речами, продуктами може знадобитися вдвічі більше. У самій Литві із занепокоєнням очікують на зростання цін, опалювальний сезон, оскільки у самих її мешканців може вже не бути відповідних умов для допомоги.

Водночас представниця Червоного Хреста Литви додала, що ситуація залежатиме і від дій росії. Якщо атаки й бомбардування стануть жорсткіші, то людям буде небезпечно в Україні.

До речі! Московський патріарх кіріл не зможе відвідувати Литву до 2027 року. Все через його підтримку російського вторгнення в Україну. Відповідна заборона спричинила резонанс.

Більше про допомогу Литви

До Києва 28 липня завітав президент Литви Гітанас Наусєда. Політик заявив, що Литва надасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси й антидрони. ЗСУ потребують такого озброєння.

Литовці скидалися всією країною на безпілотник EOS C-VTOL. Журналіст Андрюс Тапінас, який і збирав гроші на безпілотник, опублікував потужне відео роботи турецького дрона в Україні.

Ще раніше у Литві зібрали гроші на Bayraktar для Збройних Сил України. Проте купувати його не довелося, адже Туреччина погодилась віддати безпілотник безкоштовно.

До теми – Польща й Литва готові просити про Україну в НАТО: дивіться відео