Так, Литва розширює підтримку України. Про це Наусєда заявив під час на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, інформує 24 канал.

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Литва надасть бронемашини та антидрони

Наусєда заявив, що Литва надасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси й антидрони. ЗСУ потребують такого озброєння.

Я так само не з пустими руками приїхав. Сьогодні новий пакет – це амуніція і 10 бронемашин. Ми скоро покажемо антидрони, які виготовляються у Литві,

– наголосив очільник Литви.

Він додав, що Литва ніколи не дозволить іншим забути про війну в Україні та втомитись. Наусєда запевнив, що країна буде докладати всіх зусиль, аби відповідальні за злочини росіяни були покарані.

Крім того, литовський президент закликав українську владу не зупинятися на втіленні реформ.

Литва першою прийшла на допомогу Україні

Зеленський подякував Наусєді за новий пакет допомоги. Він зазначив, що Литва від початку вторгнення росії надала Україні вагому оборонну підтримку. Зокрема, перші "Стінгери" Україна отримала саме від литовських партнерів.

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