Зеленського нагородили найвищою державною нагородою Литви

Ґітанас Науседа з трибуни Верховної Ради оголосив про вручення Зеленському Орден Вітовта Великого, повідомляє 24 канал. Це найвища державна нагорода у Литві.

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Депутати у залі оплесками зустріли промову президента Литви, який говорив українською. Ґітанас Науседа зазначив, що це нагорода Зеленському та всьому українському народу.

Нехай ця найвища литовська державна нагорода символізує історичну єдність наших народів і спільну боротьбу та перемоги. Разом до перемоги, Слава Україні!,

– сказав литовський лідер, після чого під оплески нагородив Зеленського.

Зеленський подякував литовському народу

З трибуни Верховної Ради також виступив Володимир Зеленський. Глава держави подякував президенту Литви та всьому литовському народу за підтримку України.

"Шановний пане президенте, я хочу подякувати тобі і в твоїй особі всьому литовському народу у День нашої державності за вагому, важливу, героїчну підтримку, яку отримала Україна. Дякуємо", – сказав Зеленський, після чого депутати підійнялися з місць та почали аплодувати.

Зеленський наголосив, що це не політика, "а сильне волелюбство наших народів".

Народів, які йшли та йдуть разом європейською історією,

– додав президент України.

Зауважимо, що Науседа вкотре приїхав до України після початку повномасштабної війни. У квітні литовський лідер завітав до Києва разом з президентами Польщі, Латвії та Естонії.

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