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      Беженец притворился покойником, чтобы попасть в Британию

      59 Читати новину українською
      Авантюра мигранта не удалась
      Авантюра мигранта не удалась / wokv.com

      Мигрант из Ирака так хотел попасть в Великобританию, что аж решился притворился покойником и пересечь границу в гробу.

      На авантюры он подбил двух водителей грузовика. За определенную сумму, которая не разглашается, они согласились помочь воплотить замысел, пишет "360".

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      Однако все пошло не по плану, когда фуру остановили для досмотра перед въездом в тоннель под Ла-Маншем.

      Сотрудники полиции увидели гроб. Именно в нем лежал мигрант, притворяясь покойником – вытянулся прямо во весь рост скрестил на груди руки. Когда обнаружили, что все это обман, то "покойник" встал и заговорил.

      Что с человеком случилось дальше – неизвестно. А вот сообщников мигранта – двух водителей – приговорили к 14 месяцам за решеткой.

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости Великобритания Ирак беженцы
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