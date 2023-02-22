"Расстрелять Шойгу и Герасимова": диверсант Безлер жестко раскритиковал руководство России

Россия продолжает терпеть сокрушительное поражение на фронте. Это не на шутку возмущает самих военных, все чаще критикующих высшее руководство. Более того, они желают смерти Шойгу и Герасимову.

Этого требует офицер российской игры Игорь Безлер. Заметим, что ранее диверсант был бывшим предводителем боевиков "ДНР".

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Призвал убить Шойгу и Герасимова

Сотрудники ГУР МО перехватили телефонный разговор Безлера с неким Андреем из ФСБ. Во время нее диверсант отметил, что высшее военное руководство России максимально неэффективно. Он призвал с ним покончить. Причем в прямом смысле этого слова.

Сначала нужно расстрелять Шойгу, за ним – Герасимова. Б***ь, потом, б***ь, половину, б***ь, вашего фсб, н***й, повесить и посадить жопой на колья,

– призвал он.

Мол, только после таких действий русское войско наконец-то начнет воевать. Сейчас его ужасно возмущает бюрократия, которая, убежден диверсант, тормозит процессы.

Он подчеркнул, что в министерстве обороны России работают одни только дураки. И что для них любая выдумка украинских военных – высшая математика.

Б***ь, олени, вот Герасимов и остальные такие же тупые. Наш президент, б***ь, ершик с усами Песков, б***ь, такой же болван, б***ь, как и Медведев. Денег нет, но вы держитесь,

– продолжил истерить он.

Безлер призвал убить Шойгу и Герасимова: смотрите видео, ненормативная лексика

Что известно об Игоре Безлере

Это российский диверсант, подполковник военной разведки страны-агрессора. Кроме того, он один из лидеров марионеточной псевдореспублики "ДНР". Также Безлер известен тем, что является полевым командиром незаконного вооруженного формирования "Ополчения Донбасса".

Его обвиняют в организации, а также совершении жестокого обращения с мирным населением. Эти преступные действия он совмещал с умышленным убийством. По данным ГУР МО, Безлер организовывал и руководил похищением и пыткой местного предпринимателя. После этого преступник совершил умышленное убийство потерпевшего.



Безлер – преступник из так называемой "ДНР" / Скриншот с видео

Кроме того, в июле 2014 года он занимался организацией похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. Незаконно задержанного мужчину по приказу Безлера террористы сначала пытали, а затем убили.

Напоследок заметим, что Пригожин тоже жалуется на высшее военное руководство. Но делает это очень осторожно. К примеру, плачется на то, что вагнеровцы отрезали от снабжения боеприпасов. Аналитики уже предположили, что его ожидает такая же участь, которая в свое время постигла Игоря Гиркина.