Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что на протяжении длительного времени Европа слишком много полагалась на США в вопросах безопасности. При этом они активно сотрудничали с Россией. Теперь все изменилось.

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Что дальше будет делать Европа

Как отметил Романенко, в свое время тогда еще канцлер Германии Ангела Меркель "зарубила" вступление Украины и Грузии в НАТО. Это было серьезной ошибкой. Возможно, никакой войны в Украине тогда бы не произошло.

Сейчас Европа серьезно обеспокоена вызовами безопасности из-за хаотичных действий Дональда Трампа. Они вынуждены срочно решать вопросы безопасности. И на этом фоне приход к власти в Германии Фридриха Мерца – это положительные новости.

Теперь наступают другие времена. Аналитики называют Мерца едва ли не немецким Трампом или даже европейским Трампом,

– сказал Романенко.

Напомним, недавно потенциальный канцлер Германии Фридрих Мерц намекнул, что, возможно, придется создавать альтернативу НАТО из-за того, что Трамп отдаляется от Европы. Также СМИ сообщали, что Франция рассматривает возможность использовать собственные силы ядерного сдерживания для защиты Европы.