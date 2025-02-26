Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що упродовж тривалого часу Європа занадто багато покладалася на США у безпекових питаннях. При цьому вони активно співпрацювали з Росією. Тепер все змінилося.

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Що далі робитиме Європа

Як наголосив Романенко, свого часу тоді ще канцлер Німеччини Ангела Меркель "зарубала" вступ України та Грузії до НАТО. Це було серйозною помилкою. Можливо, ніякої війни в Україні тоді б не сталося.

Зараз Європа серйозно стурбована безпековими викликами через хаотичні дії Дональда Трампа. Вони змушені терміново вирішувати безпекові питання. І на цьому тлі прихід до влади у Німеччині Фрідріха Мерца – це позитивні новини.

Тепер наступають інші часи. Аналітики називають Мерца ледь не німецьким Трампом чи навіть європейським Трампом,

– сказав Романенко.

Нагадаємо, нещодавно потенційний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц натякнув, що, можливо, доведеться створювати альтернативу НАТО через те, що Трамп віддаляється від Європи. Також ЗМІ повідомляли, що Франція розглядає можливість використати власні сили ядерного стримування для захисту Європи.