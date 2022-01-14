Это решение датируется 30 декабря. Контроль за его исполнением возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова.
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Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Что этому предшествовало
На последнем заседании в 2021 году, 30 декабря, СНБО обсудил первоочередные меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз. Об этом вопросе докладывал Данилов.
Кроме того, министр внутренних дел Денис Монастырский представил отчет о результатах проведения обзора общественной безопасности и гражданской защиты.
Другие темы заседания
- Члены СНБО тогда говорили о напряжении у украинских границ. Данилов отмечал, что большой угрозы нет.
- Решили создать рабочую группу для проверки поставок в армию продуктов и вооружения.
- Кроме того, секретарь рассказал, что в мае 2022 может появиться первый список олигархов.
Пока неизвестно, когда СНБО соберется на первое заседание в этом году.