Це рішення датується 30 грудня. Контроль за його виконанням поклали на секретаря РНБО Олексія Данілова.
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Указ набирає чинності від дня його опублікування.
Що цьому передувало
На останньому засіданні у 2021 році, 30 грудня, РНБО обговорила першочергові заходи щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз. Про це питання доповідав Данілов.
Крім того, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив звіт про результати проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту.
Інші теми засідання
- Члени РНБО тоді говорили про напругу біля українських кордонів. Данілов зазначав, що великої загрози нема.
- Вирішили створити робочу групу для перевірки постачання до війська продуктів та озброєння.
- Крім того, секретар розповів, що у травні 2022 року може з'явитись перший список олігархів.
Наразі невідомо, коли РНБО збереться на перше засідання у цьому році.