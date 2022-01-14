Це рішення датується 30 грудня. Контроль за його виконанням поклали на секретаря РНБО Олексія Данілова.

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Указ набирає чинності від дня його опублікування. Що цьому передувало

На останньому засіданні у 2021 році, 30 грудня, РНБО обговорила першочергові заходи щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз. Про це питання доповідав Данілов.

Крім того, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив звіт про результати проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту.

Інші теми засідання

Члени РНБО тоді говорили про напругу біля українських кордонів. Данілов зазначав, що великої загрози нема.

Вирішили створити робочу групу для перевірки постачання до війська продуктів та озброєння.

Крім того, секретар розповів, що у травні 2022 року може з'явитись перший список олігархів.

Наразі невідомо, коли РНБО збереться на перше засідання у цьому році.