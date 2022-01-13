Данілов запевнив, що кожен зі членів РНБО має право висловити свою думку. Мовиться про дискусію, а не про "перечать чи не перечать" Зеленському.

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Якщо ви вважаєте, що Володимир Олександрович сказав, і всі вишикувалися в ряд – це не так,

– наголосив Данілов.

Під час засідань РНБО тривають дискусії

Данілов для прикладу навів ситуацію зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Члени РНБО одного разу розглядали питання, яке було під протокольне доручення.

Спалахнула дискусія. Останнім виступав Стефанчук. Спікер заявив, що "друзі, я вважаю, що так і так". Зеленський мав іншу думку. Водночас він послухав промову Стефанчука та заявив: "о, розберімося, голова Верховної Ради говорить слушну річ".

Данілов зауважив, що Зеленський – головний. Він підписує укази. Водночас РНБО – колегіальний орган. На його засіданнях тривають дискусії.

Найважливіше з інтерв'ю Данілова

Данілов зізнався, що українська влада дізналася про появу коронавірусу ще у 2019 році. Тоді надійшло перше повідомлення, що в Ухані щось відбувається. Данілов зауважив, що тоді про це ніхто не знав і не говорив. Згодом пандемія почала активно набирати обертів.

Секретар РНБО також розповів про план Володимира Путіна. За словами Данілова, метою очільника Кремля є хоче знищити Україну як державу. Путін хоче дестабілізувати ситуацію в Україні, аби зробити свою чорну справу. Данілов зауважив, що перш ніж "зазіхати на чужий огород", Росії потрібно розібратися з власними величезними проблемами та викликами.

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