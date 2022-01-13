Як розповів Данілов в інтерв'ю, у цей проміжок часу він отримав перше повідомлення, що в місті Ухань щось відбувається.
Важливо Як людство боролося з коронавірусом у 2021 році: злети і провали
Секретар РНБО підкреслив, що тоді про це ніхто не знав і не говорив.
У нас є дуже фахова людина, мій заступник з гуманітарних питань – Олексій Станіславович Соловйов. Він прийшов до мене і каже: "Олексій М'ячеславович, це дуже небезпечна річ". Я кажу, Олексію, беріть на контроль і відслідковуйте!",
– згадав Данілов.
Після цього пандемія почала активно набирати обертів.
Україна не мала навіть санлікаря
Данілов розповів, що на початку пандемії помітив тривожний дзвіночок, який і був знаком до мобілізації української системи охорони здоров'я.
У нас була оперативна інформація стосовно того, що один з китайських, можна навіть назвати олігархів, телефонував до іншої багатої людини нашої країни і просив його, це було в січні, про велику закупівлю масок. Ми відразу на це відреагували, тому що розуміли, якщо китайці вже просять про допомогу, то це дуже в них серйозно,
– пригадав секретар РНБО.
21 лютого 2020 року Данілов провів нараду з представниками МОЗ. Однак для нього було великим здивуванням, що в Україні немає головного санітарного лікаря. За збігом обставин на нараді був тоді ще заступник очільниці МОЗ Скалецької Віктор Ляшко.
"Я кажу: "а хто з заступників є?". Один встає, я кажу: "А як вас звати?". Він каже: "Віктор". Я кажу: "Віктор Кирилович, відсьогодні ви будете відповідати як головний санітарний лікар", – зазначив Данілов.
Саме так Ляшко, який нині обіймає посаду міністра охорони здоров'я, став головним санітарним лікарем і почав займатися COVID.
Як з'явився коронавірус
- Державний секретар США Майк Помпео заявив, що коронавірус почав поширюватися з лабораторії в китайському Ухані. За його словами, це підтверджує величезна кількість доказів. Зауважимо, що небезпечний вірус дійсно вперше зафіксували у китайському місті в грудні 2019 року.
- ВООЗ та Китай опублікували спільне дослідження. У ньому вона вказали, що найбільш вірогідний сценарій появи COVID-19 – перехід захворювання від кажанів до іншої тварини, яка пізніше заразило людей. Також визнали, що інфікування могли трапитися ще до того, як в Ухані офіційно зафіксували першого хворого на COVID-19.
- Зараз коронавірусом у світі захворіли понад 317,7 мільйона людей. Більше за 5,5 мільйона хворих так і не змогли здолати недугу. Натомість одужали 262,9 мільйона осіб.