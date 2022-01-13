Як розповів Данілов в інтерв'ю, у цей проміжок часу він отримав перше повідомлення, що в місті Ухань щось відбувається.

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Секретар РНБО підкреслив, що тоді про це ніхто не знав і не говорив.

У нас є дуже фахова людина, мій заступник з гуманітарних питань – Олексій Станіславович Соловйов. Він прийшов до мене і каже: "Олексій М'ячеславович, це дуже небезпечна річ". Я кажу, Олексію, беріть на контроль і відслідковуйте!",

– згадав Данілов.

Після цього пандемія почала активно набирати обертів.

Україна не мала навіть санлікаря

Данілов розповів, що на початку пандемії помітив тривожний дзвіночок, який і був знаком до мобілізації української системи охорони здоров'я.

У нас була оперативна інформація стосовно того, що один з китайських, можна навіть назвати олігархів, телефонував до іншої багатої людини нашої країни і просив його, це було в січні, про велику закупівлю масок. Ми відразу на це відреагували, тому що розуміли, якщо китайці вже просять про допомогу, то це дуже в них серйозно,

– пригадав секретар РНБО.

21 лютого 2020 року Данілов провів нараду з представниками МОЗ. Однак для нього було великим здивуванням, що в Україні немає головного санітарного лікаря. За збігом обставин на нараді був тоді ще заступник очільниці МОЗ Скалецької Віктор Ляшко.

"Я кажу: "а хто з заступників є?". Один встає, я кажу: "А як вас звати?". Він каже: "Віктор". Я кажу: "Віктор Кирилович, відсьогодні ви будете відповідати як головний санітарний лікар", – зазначив Данілов.

Саме так Ляшко, який нині обіймає посаду міністра охорони здоров'я, став головним санітарним лікарем і почав займатися COVID.

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