Данілов зауважив, що Демченко очолює Комітет з питань розвідки. На цю посаду політика призначив президент Володимир Зеленський.
Важливо Данілов заявив, що українська влада знала про коронавірус ще у 2019 році
Інформацію ЗМІ про те, що Демченко начебто афілійований з Росією, Данілов прокоментував словами: "я хочу, щоб ви зрозуміли, ми не є слідчим органом".
Окрім того, секретар РНБО не відповів на запитання, чи довіряє він своєму заступнику. Данілов зауважив, що це питання – некоректне. Він наголосив, що довіряє собі.
Згодом у Данілова запитали, чи має він здогадки, що Демченко може співпрацювати з Росією.
Ще раз кажу, що ви не зовсім коректно ставите питання. Це відповідь 50 на 50, це класична відповідь в таких випадках. Це щодо будь-кого можете сказати, я до вас можу сказати, ви до мене, я до вас,
– заявив секретар РНБО.
Демченко та Харківські угоди: головне
- Навесні 2021 року у ЗМІ з'явилася інформація, що ще у 2010 році Демченко готував Харківські угоди. У документах мовилося про продовження терміну перебування російського флоту в Криму.
- Від 2010 до 2014 року Демченко обіймав посаду заступника та першого заступника міністра закордонних справ.
- За даними ЗМІ, Демченко був "сірим кардиналом" МЗС. Він нібито відповідав за відносини України та Росії.
- Восени 2021 року Володимир Зеленський заявив, що на посаді заступника міністра закордонних справ Демченко ніякі Харківські угоди не підписував.